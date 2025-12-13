Sport

Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video

Darius Olaru, Ștefan Târnovanu și Adrian Șut au avut o intervenție în direct după FCSB - Feyenoord 4-3. Imagini virale din vestiarul echipei după succesul din UEFA Europa League.
Iulian Stoica
13.12.2025 | 19:30
Olaru Tarnovanu si Sut au intrat in direct pe internet din vestiarul FCSB Imaginile au devenit virale Video
Olaru și Târnovanu, în direct din vestiar după FCSB - Feyenoord 4-3. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a obținut o victorie istorică în UEFA Europa League, scor 4-3 în fața lui Feyenoord. Succesul a fost cu atât mai important pentru jucătorii campioanei, olandezii conducând cu 1-3 în debutul reprizei secunde. La final bucuria a fost imensă, iar Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct.

Darius Olaru, Ștefan Târnovanu și Adi Șut au intrat în direct din vestiarul FCSB

În ciuda faptului că aparițiile pe TikTok ale lui Târnovanu, Șut sau Olaru s-au rărit, fotbaliștii continuă să fie extrem de apreciați pe platformele de socializare, iar acest lucru a fost dovedit după FCSB – Feyenoord 4-3.

La scurt timp după fluierul final, jucătorii au intrat, direct din vestiar, în emisiunea „Păreri NEavizate” de pe platforma Kick. Vedetele de la FCSB au glumit și au întreținut un dialog cu moderatorii producției.

Mai exact, influencer-ul Andu l-a lăudat pe Ștefan Târnovanu după parada din ultimele minute, de la scorul de 3-3, iar Darius Olaru, bun prieten al lui Andu, a transmis că intervenția a fost facilă.

„(n.r. – Bravo pentru Târnovanu!) Ce bravo? Că nu a făcut nimic. Făceam preluare cu pieptul la mingea din minutul 90”, a glumit în direct Darius Olaru după FCSB – Feyenoord.

@parerineavizate.moments

Cum vi s-a părut prestația lui Fane? @anduu.98 @Liviu Vulpescu @Tibi Cretu #romania #fcsb #feyenoord #tarnovanu #fyp

♬ original sound – parerineavizate.moments

Gigi Becali le-a interzis vedetelor să mai folosească TikTok

După un început slab de sezon al FCSB, Gigi Becali le-a interzis lui Ștefan Târnovanu, Adrian Șut și Darius Olaru să mai posteze pe TikTok. Patronul echipei consideră că timpul petrecut pe platformă îi afectează directe pe jucători.

„Aseară eram mut. Nu mai știam ce să zic. Acum mi-am revenit și iar zic: Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor! Aduceți-ne echipe că nu mai avem cu cine să jucăm! Ai văzut cine au fost cei mai slabi? Târnovanu, care a făcut mizeria aia când a dat pasă acolo, Șut și Olaru. Lasă-l pe Ngezana. Ăștia cu TikTok-ul: bă, vreți TikTok sau fotbal? Băi Olarule, băi Târnovanule, lasă că-ți dau eu TikTok și-l bag pe Zima în poartă și-ți dă numai TikToakă.

Târnovanu e șmecher, promovează pe TikTok. Îi dau eu numai TikTok acum, când o să joace Zima. Pe Ngezana lasă-l în pace, că nu e român. Dar românii noștri, care toată ziua știu numai TikToakă. Băi, Șut… nu mai ești, tată, cel mai bun. Dormi îmbrăcat pe teren. Băi, Olarule, prelungești mingea, o dai numai la adversar.

Nu pot să le dau interdicții. N-am ce să le fac. Dacă ei sunt proști și nu înțeleg că TikTok-ul distruge mintea omului. TikTok-ul e făcut de drac. E inventat de drac, ca să comunici cu dracii direct din TikTok”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
