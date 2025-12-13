Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video

FCSB a obținut o victorie istorică în UEFA Europa League, scor 4-3 în fața lui Feyenoord. Succesul a fost cu atât mai important pentru jucătorii campioanei, olandezii conducând cu 1-3 în debutul reprizei secunde. La final bucuria a fost imensă, iar Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct.
În ciuda faptului că aparițiile pe TikTok ale lui Târnovanu, Șut sau Olaru s-au rărit, fotbaliștii continuă să fie extrem de apreciați pe platformele de socializare, iar acest lucru a fost dovedit după FCSB – Feyenoord 4-3.
La scurt timp după fluierul final, jucătorii au intrat, direct din vestiar, în emisiunea „Păreri NEavizate” de pe platforma Kick. Vedetele de la FCSB au glumit și au întreținut un dialog cu moderatorii producției.
Mai exact, influencer-ul Andu l-a lăudat pe Ștefan Târnovanu după parada din ultimele minute, de la scorul de 3-3, iar Darius Olaru, bun prieten al lui Andu, a transmis că intervenția a fost facilă.
„(n.r. – Bravo pentru Târnovanu!) Ce bravo? Că nu a făcut nimic. Făceam preluare cu pieptul la mingea din minutul 90”, a glumit în direct Darius Olaru după FCSB – Feyenoord.
După un început slab de sezon al FCSB, Gigi Becali le-a interzis lui Ștefan Târnovanu, Adrian Șut și Darius Olaru să mai posteze pe TikTok. Patronul echipei consideră că timpul petrecut pe platformă îi afectează directe pe jucători.
„Aseară eram mut. Nu mai știam ce să zic. Acum mi-am revenit și iar zic: Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor! Aduceți-ne echipe că nu mai avem cu cine să jucăm! Ai văzut cine au fost cei mai slabi? Târnovanu, care a făcut mizeria aia când a dat pasă acolo, Șut și Olaru. Lasă-l pe Ngezana. Ăștia cu TikTok-ul: bă, vreți TikTok sau fotbal? Băi Olarule, băi Târnovanule, lasă că-ți dau eu TikTok și-l bag pe Zima în poartă și-ți dă numai TikToakă.
Târnovanu e șmecher, promovează pe TikTok. Îi dau eu numai TikTok acum, când o să joace Zima. Pe Ngezana lasă-l în pace, că nu e român. Dar românii noștri, care toată ziua știu numai TikToakă. Băi, Șut… nu mai ești, tată, cel mai bun. Dormi îmbrăcat pe teren. Băi, Olarule, prelungești mingea, o dai numai la adversar.
Nu pot să le dau interdicții. N-am ce să le fac. Dacă ei sunt proști și nu înțeleg că TikTok-ul distruge mintea omului. TikTok-ul e făcut de drac. E inventat de drac, ca să comunici cu dracii direct din TikTok”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.