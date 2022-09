Olaru tremură pentru play-off după U Craiova – FCSB 2-1: „Trec meciurile și nu reușim să adunăm puncte”. Ce spune Coman despre accidentare. Video

Universitatea Craiova și FCSB s-au înfruntat în etapa cu numărul 11 din SuperLigă. „Derby-ul” dintre olteni și formația lui Gigi Becali a fost presărat cu mai multe momente controversate. Două penalty-uri și un au decis soarta meciului, scor 2-1 în favoarea formației lui Rădoi.

Darius Olaru, îngrijorat după U Craiova – FCSB 2-1: Trec meciurile și nu adunăm puncte”

Darius Olaru, unul dintre jucătorii de bază de la FCSB, a vorbit la finalul meciului de pe „Ion Oblemenco” despre situația dificilă din clasament. Formația antrenată de Nicolae Dică este mai aproape de Liga a 2-a decât de calificarea în play-off.

”Nu știu ce se întâmplă, trec meciurile și nu reușim să adunăm puncte. Încercăm să ne motivăm, să jucăm bine și să obținem puncte, dar, din păcate, nu reușim. Nici noi nu ne așteptam să fim atât de jos, dar sper ca pe viitor să facem jocuri mai bune și să obținem puncte”, au fost cuvintele lui Darius Olaru.

Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a comparat-o pe Universitatea Craiova cu formațiile din cupele europene. „Cred că trebuia să ne motivăm, pentru că jucam cu o echipă foarte bună, la fel de bună ca una din cupele europene.

Darius Olaru, sinceritate maximă: “Știu că nu sunt la nivelul de anul trecut”

Deși, nu mai marchează la fel ca în sezonul trecut, Nicolae Dică este mulțumit în continuare de efortul fizic pe care îl depune Darius Olaru. Tânărul mijlocaș nu a înscris niciun gol în acest start de sezon și a vorbit despre situația sa curentă.

„Știu că nu sunt la nivel de anul trecut, toată echipa nu e la nivelul de anul trecut, dar sper să ne ridicăm. Trebuie să muncim mult la antrenamente dacă vrem să câștig puncte”, a mărturisit Olaru.

Mijlocașul vicecampioanei se teme pentru calificarea în play-off. După 8 partide, FCSB are doar 8 puncte și se află la 8 puncte de locul 6. Normal că mi-e teamă că putem rata play-off-ul, pentru că avem foarte puține puncte, iar adversarele noastre adună puncte. Cred că dacă vom avea o serie bună, vom intra imediat în luptă”, a încheiat Darius Olaru.

Florinel Coman, despre problemele medicale înainte de U Craiova – FCSB 2-1: “Am avut o problemă la tendonul din spatele genunchiului”

Florinel Coman a fost scos la pauză și a vorbit după meci despre problemele medicale pe care le-a acuzat. La rândul său, Coman este îngrijorat că prezența în play-off este pusă sub semnul întrebării.

“Am început foarte slab la fel ca celelalte din campionat, nu am avut nici noroc, asta este. Am încercat să câștigăm, am pregătit meciul bine, dar din păcate nu am reușit să marcăm și golul doi. Am avut două sau trei ocazii mari, dar nu ne-am ridicat la nivelul acestui joc. Am avut o problemă săptămâna aceasta la tendonul din spatele genunchiului și m-am antrenat doar ieri.

Mă voi prezenta la echipa națională și vom vedea acolo. În momentul de față obiectivul este să intrăm în play-off, sper și cred că putem. Nu îmi dau seama ce se întâmplă, în Europa jucăm foarte bine. Am făcut 0-0 cu Anderlecht, dar în campionat nu reușim să câștigăm meciuri”.

Ștefan Târnovanu, extrem de dur după FCSB – U Craiova 2-1, rezultat care îi ține echipa pe locul 14 în SuperLiga: “La cum jucăm, nici play-off-ul nu-l prindem”

Deși a avut din nou o prestație solidă, Ștefan Târnovanu nu a putut să o salveze pe FCSB de la un nou eșec. Este îngrijorat și recunoaște că startul de campionat este unul penibil pentru FCSB.

“Nu ai ce să îi reproșezi lui Oaidă pentru că a fost ghinion. Markovici lovește mingia absolut greșit, se ducea în cealaltă parte. Îl lovește în genunchi și nu am mai putut să o scot. Dacă nu am scos-o, cred că a fost imparabilă.

E un start penibil aș putea spune Avem un meci câștigat și ăla când am fost conduși 2-0. E dezastruos ce se întâmplă, trebuie să începem să câștigăm pentru că la cum jucăm nici play-off-ul nu-l prindem”.

Partidă complicată cu Radu Petrescu la centru

Meciul s-a dovedit a fi unul cu tensiune încă din primele minute. După 4 cartonașe galbene arătate „roș-albaștrilor” în decurs de 18 minute, Radu Petrescu a dictat penalty pentru olteni în minutul 30.

În prelungirile primei reprize, centralul partidei a dictat penalty, de această dată în favoarea FCSB-ului. Duelul dintre Bancu și Compagno s-a soldat cu un .

După ce a arătat punctul de la 11m, Radu Petrescu a vorbit timp de două minute cu asistenții din camera VAR. Totuși, arbitrul bucureștean și-a menținut decizia. Nu mai puțin de 8 jucători au fost avertizați cu cartonaș galben.

Astfel, după meciul cu Universitatea Craiova, FCSB se clasează pe locul 14, cu doar 8 puncte, după 9 meciuri, în timp ce oltenii au urcat pe locul 4 cu 17 puncte adunate în 10 meciuri.