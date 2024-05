Old Trafford, sub apă. Imagini rușionoase de pe unul dintre cele mai mari stadioane din lume. Video

Manchester United a suferit o nouă înfrângere în Premier League. “Diavolii roșii” au cedat în cu 0-1 în fața rivalilor de la Arsenal.

Old Trafford a cedat în fața furtunii din Manchester

Leandro Trossard a fost unicul marcator al partidei. Belgianul a înscris în minutul 20 după ce a primit o pasă excelentă de la Kai Havertz. “ .

Nici măcar vremea nu i-a ajutat pe cei de la Manchester United. La sfârșitul partidei, a izbucnit o adevărată furtună care i-a speriat atât pe fotbaliști cât și pe fanii celor două echipe.

Old Trafford, un stadion emblematic în fotbalul mondial, cu o capacitate de aproximativ 75 de mii de locuri, nu a făcut față ploii puternice. După fluierul final au apărut mai multe filmări din interiorul stadionului, care arată cum apa s-a infiltrat și curgea copios în vestiarul oaspeților.

Away changing room at Old Trafford 🌧️ — UtdPlug (@UtdPlug)

Fanii echipei s-au plâns pe Twitter de condițiile dezamăgitoare de pe Old Trafford. Acestia sunt de părere că un club de talia lui Manchester United ar trebui să aibă un stadion care să ofere siguranță atât spectatorilor cât și fotbaliștilor. Suporterii celor de la Arsenal au ținut să îi înțepe pe rivalii de la United.

Old Trafford drowns due to rain! 🌧️ — Saeed ALHujili (@saeed3373)

“Manchester United trebuie să-și repare scurgerile de la Old Trafford! Stadionul acela are nevoie de întreținere!”

“Nu-mi vine să cred că plouă în stadion. Old Trafford și zonele învecinate au fost complet inundate în câteva minute.”

“Ați observat lacrimile de pe Old Trafford în meciul de ieri. Nu a fost ploaie, au fost lacrimile fanilor”, au fost doar câteva dintre reacțiile suporterilor.

A little rain leaking through Old Trafford’s roof again. — Malik Brown (@MalikBr40198021)

Stadion nou pentru Manchester United?

Acest eveniment rușinos pentru oficialii de la United vine la puțin timp după ce Sir Jim Ratcliffe a anunțat că planuiește construirea unui nou stadion pentru echipă. Acționarul majoritar al clubului este conștient că infrastructura este una învechită și își dorește o arenă ultramodernă. Acesta a declarat pentru :

“Poate reprezenta un proiect important de dezvoltare din zona Manchester, zonă care a avut un rol extrem de important în istoria industrializării britanice, dar care astăzi are nevoie de investiții puternice. În nord-vestul Angliei sunt o mulțime de cluburi de fotbal. Nu avem totuși stadioane de talie mondială, cum sunt Wembley, Camp Nou sau Bernabeu”.

Cu două etape înainte de finalul sezonului în Premier League, Manchester United ocupă poziția a 8-a, iar șansele echipei de a prinde un loc care duce într-o competiție europeană sunt foarte mici. “Diavolii roșii” trebuie să câștige în ultimele etape împotriva lui Newcastle și Brighton.