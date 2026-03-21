Oldies but Goldies, duminică, 22 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre istoria confruntărilor Turcia – România

Oldies but Goldies revine duminică, 22 martie 2026, pe FANATIK de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin analizează istoria confruntărilor Turcia - România cu ocazia barajului pentru CM 2026 dintre cele două.
21.03.2026 | 16:45
Oldies But Goldies revine cu o nouă ediție de colecție. Foto: Fanatik
Emisiunea Oldies but Goldies revine pe FANATIK.RO cu o nouă ediție de colecție duminică, 22 martie 2025, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi cu ocazia barajului Turcia – România pentru CM 2026 despre istoricul întâlnirilor directe dintre cele două echipe naționale.

Oldies but Goldies, duminică, 22 martie 2026, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre istoricul duelurilor dintre Turcia și România

Fotbalul românesc are un singur mare vis în această perioadă: calificarea naționalei României la CM 2026. Pentru îndeplinirea acestuia, „tricolorii” au de trecut mai întâi de barajul de pe 26 martie, din deplasare, cu Turcia. Va urma apoi, pentru formația câștigătoare, o confruntare decisivă pe 31 martie cu câștigătoarea barajului dintre Slovacia și Kosovo.

Dacă ediția precedentă de Oldies but Goldies s-a concentrat în jurul vieții de film a lui Marin Radu II, de data aceasta moderatorul Horia Ivanovici și invitatul său permanent Andrei Vochin vor vorbi despre istoricul confruntărilor dintre Turcia și România. Cele două țări au un bogat istoric al disputelor militare, dacă ne raportăm la contextul geo-politic din secolele trecute, însă avem episoade tari și la fotbal.

Pentru Mircea Lucescu este o revedere cu țara, dar și cu naționala, cu care a împărtășit momente importante în cariera sa de antrenor. „Il Luce” este legat practic de fotbalul turc, iar o victorie în fața acestora ar însemna un final de carieră fenomenal pentru cel mai titrat antrenor român din istorie.

Cum poți vedea emisiunea Oldies but Goldies

Show-ul Oldies but Goldies poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea Oldies but Goldies va fi difuzată LIVE pe FANATIK.RO duminică, 22 martie 2026, de la ora 10:30. Premiera va putea fi urmărită duminică, 22 martie, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

