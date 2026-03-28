Oldies but Goldies, duminică, 29 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre legendarul Ion Oblemenco

Oldies but Goldies revine pe FANATIK.RO duminică, 29 martie 2026, cu începere de la ora 10:30 cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi cu această ocazie despre cariera legendară a marelui Ion Oblemenco, cu siguranță cel mai iubit fotbalist din istoria Universității Craiova, supranumit de altfel, mai mult decât sugestiv, „Dumnezeul oltenilor”.

Oldies but Goldies, duminică, 29 martie 2026, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin analizează cariera de excepție a marelui Ion Oblemenco

După cum se știe deja foarte bine, stadionul din Bănie îi poartă numele „Tunarului”, el fiind unul dintre cei mai prolifici atacanți din istoria fotbalului românesc. El și-a făcut junioratul la Universitatea Craiova, dar, cumva paradoxal, a debutat în prima ligă în tricoul Rapidului, în 1964. A revenit la marea dragoste în 1966 și a jucat pentru gruparea alb-albastră până în 1977.

În această perioadă, a câștigat de nu mai puțin de 4 ori titlul de golgheter al României, în 1967, 1970, 1971 și 1972. În total, Ion Oblemenco a marcat 170 de goluri în 272 de meciuri jucate în prima ligă, cele mai multe dintre ele fiind reușite, în mod evident, pentru Craiova. Astfel, el ocupă în prezent locul 6 în clasamentul all-time din acest punct de vedere. A fost principalul artizan al primului titlu de campioană a României cucerit de în istoria sa, în 1974. De asemenea, a mai câștigat și o Cupă a României în Bănie, în 1977. După plecarea „cu cântec” din Oltenia, a mai jucat un sezon pentru FCM Galați, înainte să se retragă din activitatea de fotbalist.

Ion Oblemenco, cel mai iubit fotbalist din istoria Universității Craiova

În ciuda acestei cariere de excepție, Ion Oblemenco nu a fost convocat nici măcar o dată la naționala mare a României. Ci a bifat doar o selecție la „echipa B”. Această chestiune este considerată în continuare drept una dintre cele mai mari controverse din istoria fotbalului din țara noastră. Ca antrenor, „Tunarul din Bănie” a activat de asemenea la Universitatea Craiova, inițial ca secund al lui Valentin Stănescu, iar ulterior ca principal, cucerind eventul în 1981, dar și la Chimia Rm. Vâlcea, FC Olt Scornicești și Pandurii Tg. Jiu. În străinătate, a avut o perioadă foarte scurtă ca tehnician în Maroc, la Hassania d’Agadir. Acolo unde de altfel și-a și găsit sfârșitul, după ce a suferit un atac de cord chiar în timpul unui meci, pe data de 1 septembrie 1996, la vârsta de 51 de ani.

