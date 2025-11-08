ADVERTISEMENT

România a rămas fără un om uriaș. Emeric Ienei, fostul antrenor care a câștigat, în 1986, Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la un episod cu totul special din Oldies but Goldies, în care vor vorbi despre viața și cariera lui „nea Imi”, duminică, 9 noiembrie, de la ora 13,30, doar pe FANATIK.ro

Oldies But Goldies, duminică, 9 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială în memoria lui Emeric Ienei

Oldies but Goldies este o emisiune care își propune să aducă în lumina reflectoarelor poveștile oamenilor care i-au făcut pe români mândri în sport. Directorul FANATIK și cunoscutul jurnalist și oficial FRF, Andrei Vochin, au nenumărate povești de prezentat.

A adus Cupa Campionilor Europeni la București după o finală de vis câștigată de Steaua la Sevilla, în fața Barcelonei, și a calificat România la un Campionat Mondial după o pauză de două decenii.

Andrei Vochin l-a cunoscut foarte bine pe Emeric Ienei și va povesti despre viața fostului mare antren iar pe unele le veți putea descoperi în exclusivitate la emisiunea Oldies but Goldies.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Emisiunea Oldies But Goldies e la un click distanță, indiferent de dispozitivul pe care îl folosești – telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesează FANATIK.RO și intră în secțiunea dedicată podcastului, disponibilă chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea Oldies But Goldies va fi transmisă LIVE, în exclusivitate pe FANATIK.RO, duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 13:30. Premiera ediției poate fi urmărită în aceeași zi, de la ora 15:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.