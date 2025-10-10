Oldies But Goldies, sâmbătă, 11 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre legendarul Ștefan „Piști” Kovacs

, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate de sportivii români, revine cu o nouă ediție de colecție, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin în prim-plan. Cei doi vor analiza cariera antrenorului Ștefan „Piști” Kovacs.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 11 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marile performanțele obținute de Ștefan Kovacs

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de „Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul de mare interes. Cei doi vor vorbi despre marile succese din , antrenor român care a pus mâna pe cele mai mari trofee europene.

Trofeele obținute în cupele europene de Ștefan „Piști” Kovacs cu Ajax Amsterdam, dar și performanțele obținute în campionatul României vor fi analizate de Horia Ivanovici și Andrei Vochin.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 16:30, pe canalul de , dar și pe pagina de