Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești memorabile despre Constantin „Titi” Teașcă

La ediția de sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre regretatul antrenor Constantin Teașcă.
13.02.2026 | 16:21
„Oldies but Goldies”, ediție specială despre cariera lui Constantin Teașcă. Foto: Colaj Fanatik
„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 14 februarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție în care se va vorbi antrenorul Constantin „Titi” Teașcă.

Calitatea e garantată la emisiunea „Oldies But Goldies”, locul unde aveți cele mai importante informații despre cele petrecute în fotbalul din România și nu numai. Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție, în care se va vorbi despre cariera de antrenor al lui Constantin Teașcă.

Supranumit „Micul Napoleon” datorită înălțimii de 1.62m, Constantin Teașcă a început să antreneze la doar 33 de ani. De-a lungul timpului, „Titi” le-a pregătit pe Dinamo Bacău, România U19, Dinamo București, România, Poli Iași, U Cluj, FC Argeș, Fenerbahce, Steaua București, U Craiova, Steagul Roșu Brașov, FCM Galați, Dinamo Victoria și Bihor Oradea.

Deși a fost unul dintre cei mai cunoscuți tehnicieni din secolul trecut, Constantin Teașcă are în palmares doar un titlu de campion și o Cupă a României. La „Oldies but Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre metodele de pregătire pe care le avea „Micul Napoleon”, Ilie Balaci rememorând în 2010 că antrenorul îi punea să se antreneze cu saci de 70-80 kg în spate, dar și despre poveștile savuroase spuse de jucătorii care au colaborat cu „Micul Napoleon”.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 14 februarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită duminică, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

