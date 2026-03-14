Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre viața de film a lui Marin Radu II

Emisiunea Oldies But Goldies revine pe FANATIK.RO cu o nouă ediție de colecție sâmbătă, 14 martie 2025, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi cu această ocazie despre viața de film a lui Marin Radu II, fost atacant important în România în anii ’70 și ’80, la FC Argeș și Steaua, cu multe goluri marcate, dar și cu destule trofee cucerite.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 martie 2026, ora 17:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre viața lui Marin Radu II

El a fost chiar de două ori golgheter în România în perioada respectivă. În plus, a făcut parte din lotul echipei din Ghencea care în 1986 a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni, după finala de poveste de la Sevilla contra celor de la FC Barcelona, seară în care bineînțeles că, după cum se știe deja foarte bine, regretatul Helmut Duckadam a intrat definitiv în legendă.

Marin Radu II a fost campion al României în mai multe rânduri, , cât și bineînțeles alături de Steaua. De exemplu, în 1979, la celebrul meci în care piteștenii conduși din teren de au învins Dinamo cu scorul de 4-3 chiar în „Ștefan cel Mare” și și-au adjudecat astfel titlul, el s-a aflat pe teren și chiar a reușit să marcheze două goluri.

Ajuns la vârsta de 69 de ani, fostul mare fotbalist a fost lovit recent o tragedie imensă. În urmă cu un an, în martie 2025, fiul său fiul său a murit la doar 42 de ani după ce a stat aproximativ o lună în comă. După o operație la colecist, el a făcut septicemie, iar ulterior a intrat în stop cardiac.

