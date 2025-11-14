Oldies but Goldies, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție de colecție despre barajele disputate de echipa națională

„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată istoriei sportului românesc, revine cu o nouă ediție de colecție, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin în prim-plan. Cei doi vor discuta despre barajele pe care echipa națională de fotbal le-a disputat de-a lungul timpului.
Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 10:30, emisiunea „Oldies But Goldies” revine cu un nou episod spectaculos. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase din istoria sportului românesc.
Subiectul abordat este unul de mare interes. Înainte de partida importantă pe care naționala României o va disputa în Bosnia în preliminariile CM 2026, care ar putea asigura în mare măsură „tricolorilor” locul 2 în grupa H și o situație mai bună la baraj, cei doi vor discuta despre barajele pe care prima reprezentativă le-a disputat de-a lungul anilor în cadrul calificărilor pentru turneele finale.
Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.
Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, tot de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.