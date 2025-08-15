Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin continuă poveștile nemuritoare cu marele Ilie Balaci

La ediția de sâmbătă, 16 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre legenda Universității Craiova, Ilie Balaci.
Daniel Işvanca
15.08.2025 | 17:17
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august 2025 FOTO: Colaj Fanatik

Horia Ivanovici și Andrei Vochin sunt protagoniștii unei noi producții de top marca FANATIK, ”Oldies But Goldies”, un show dedicat exclusiv amintirilor fabuloase din sportul românesc. Noua ediție a emisiunii va avea loc sâmbătă, 16 august, de la ora 10:30.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin, show dedicat nostalgicilor la ”Oldies But Goldies”, sâmbătă, 16 august, de la ora 10:30

La emisiunea ”Oldies But Goldies”, dedicată nostalgicilor, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre victorii extraordinare, eșecuri dureroase, momente emoționante, faze de neuitat și povești ale marilor campioni. Prin această emisiune, FANATIK readuce în lumina reflectoarelor parfumul aparte al sportului românesc, atât din trecutul îndepărtat, cât și din cel mai apropiat.

Niciun mare fan al sportului nu ar trebui să rateze show-ul ”Oldies But Goldies”, deoarece FANATIK readuce în actualitate personalități marcante din istoria sportului românesc. O nouă ediție a emisiunii are loc sâmbătă, 16  august, de la ora 10:30, iar Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să discute despre Ilie Balaci, supranumit și „Minunea Blondă”.

Toată viața legendei din Bănie va fi disecată la „Oldies But Goldies”, de la copilărie și începuturile sale în fotbal, la gloria Craiovei Maxima și până la finalul carierei sub comanda lui Mircea Lucescu la Dinamo.

Cum puteți urmări ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit pe telefon, laptop, TV sau tabletă. Pentru a vedea emisiunea dedicată amintirilor fabuloase din sportul românesc, trebuie să accesați site-ul FANATIK.RO. Cu un click pe fereastra dedicată podcastului, poziționată în partea superioară a paginii, se ajunge automat la dialogul emoționant dintre Horia Ivanovici și Andrei Vochin. Redarea transmisiunii pe site-ul FANATIK va fi, la rândul ei, la o calitate impecabilă.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Aceasta va putea fi urmărită în premieră sâmbătă, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Show-ul este sponsorizat de NetBet.ro. Colosul industriei de gambling din România sprijină realizarea acestei producții de top, care este dedicată momentelor memorabile din istoria sportului românesc.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
