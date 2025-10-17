Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceaușescu în sport

La ediția de sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre implicarea familiei Ceaușescu în Sport.
FANATIK
17.10.2025 | 16:30
Oldies But Goldies sambata 18 octombrie ora 1030 Horia Ivanovici si Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceausescu in sport
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită sâmbătă, 18 octombrie, să urmăriți emisiunea „Oldies but Goldies".

„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate de sportivii români, revine cu o nouă ediție de colecție, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin în prim-plan. Cei doi vor discuta despre implicarea familiei Ceaușescu în sport.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceaușescu în sport

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de „Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul de mare interes. Cei doi vor vorbi despre implicarea familiei Ceaușeascu în sport. Sub regimul comunist, România a cunoscut cele mai mari performanțe din istorie.

Medaliile obținute la Jocurile Olimpice, dar și performanțele obținute de echipe precum Dinamo sau Steaua în campionatul României și pe plan internațional vor fi analizate de Horia Ivanovici și Andrei Vochin.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

