„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate de sportivii români, revine cu o nouă ediție de colecție, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin în prim-plan. Cei doi vor discuta despre implicarea familiei Ceaușescu în sport.

ADVERTISEMENT

Oldies But Goldies, sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceaușescu în sport

Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de „Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul de mare interes. Cei doi vor vorbi despre implicarea familiei Ceaușeascu în sport. Sub regimul comunist, România a cunoscut cele mai mari performanțe din istorie.

ADVERTISEMENT

, dar și performanțele obținute de echipe precum Dinamo sau vor fi analizate de Horia Ivanovici și Andrei Vochin.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

ADVERTISEMENT

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 16:30, pe canalul de , dar și pe pagina de .