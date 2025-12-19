Sport

Oldies but Goldies, sâmbătă, 20 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre derby-ul FCSB – Rapid

O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre întâlnirile istorice dintre FCSB și Rapid.
FANATIK
19.12.2025 | 15:11
EXCLUSIV FANATIK
Povestiri despre meciurile istorice dintre FCSB și Rapid
Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată uriașilor sportivi și echipelor de tradiție care au făcut românii mândri, se întoarce cu o nouă super ediție, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor aduce în prim plan duelurile din trecut pe care FCSB și Rapid le-au avut.

Analiză și comentarii pe seama derby-ului FCSB – Rapid. Andrei Vochin și Horia Ivanovici promit spectacol

Urmează ca duminică, 21 decembrie, unul dintre cele mai importante și încinse derby-uri din fotbalul românesc să aibă loc. FCSB și Rapid se întâlnesc pe Arena Națională, confruntare ce promite să aducă pe stadion peste 30.000 de oameni cu doar câteva zile înainte de Crăciun. În tur, cele două echipe au remizat, 2-2, după un scenariu spectaculos. Trupa lui Charalambous a avut avans, 2-0, însă a fost în cele din urmă egalată de dubla lui Elvir Koljic, care a fost chiar aproape să dea lovitura de grație formației roș-albastre însă a ratat o ocazie uriașă în prelungiri de a aduce toate cele 3 puncte în Giulești.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre cele mai importante momente ce au fost în duelurile dintre cele două formații în ultimii ani, ce așteptări au de la meci și multe alte aspecte ce vă vor ține în fața ecranelor pe toată durata emisiunii. Așa cum v-am obișnuit, veți găsi cele mai picante detalii, cele mai neprevăzute statistici și cele mai frumoase amintiri din perspectiva fanului fotbalului. Totul va fi live pe site-ul FANATIK de la ora 10:30, sâmbătă, 20 decembrie.

Cum poți vedea live emisiunea Oldies but Goldies

Oldies but Goldies este la un click distanță, indiferent unde te afli. Poți urmări emisiunea de pe orice dispozitiv ai la îndemână, fie el telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesezi FANATIK.RO, intri în zona dedicată podcastului din partea superioară a site-ului și ești gata să intri în atmosfera poveștilor legendare din sport.

Oldies but Goldies revine în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 10:30. Dacă ratezi transmisiunea live, premiera emisiunii va fi disponibilă în aceeași zi, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

