Oldies But Goldies, sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre duelurile Dinamo – Rapid

„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 21 februarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție în care se va vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție la ediția de sâmbătă, 21 februarie a emisiunii „Oldies but Goldies”, în care se va vorbi despre derby-urile legendare dintre Dinamo și Rapid, două dintre echipele cele mai iubite din SuperLiga, care împreună au milioane de suporteri și mii de oameni care vin la stadion etapă de etapă pentru a-și arăta dragostea pentru culori.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE pe FANATIK.RO sâmbătă, 21 februarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită tot sâmbătă, de la ora 10:30, pe canalul de , dar și pe .