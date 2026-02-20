Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre duelurile Dinamo – Rapid

La ediția de sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid.
FANATIK
20.02.2026 | 15:35
Oldies But Goldies sambata 21 februarie ora 1030 Horia Ivanovici si Andrei Vochin povesti fabuloase despre duelurile Dinamo Rapid
SPECIAL FANATIK
La ediția de sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 21 februarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție în care se va vorbi despre istoria derby-urilor dintre Dinamo și Rapid.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 21 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, detalii interesante despre duelurile Dinamo – Rapid

Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție la ediția de sâmbătă, 21 februarie a emisiunii „Oldies but Goldies”, în care se va vorbi despre derby-urile legendare dintre Dinamo și Rapid, două dintre echipele cele mai iubite din SuperLiga, care împreună au milioane de suporteri și mii de oameni care vin la stadion etapă de etapă pentru a-și arăta dragostea pentru culori.

ADVERTISEMENT

Cele două grupări se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în cadrul etapei 28 din actualul sezon din Superliga, iar duelul promite spectacol atât pe gazon, cât și în tribune, așa cum s-a întâmplat de multe ori de-a lungul anilor.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

ADVERTISEMENT
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia....
Digi24.ro
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE pe FANATIK.RO sâmbătă, 21 februarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită tot sâmbătă, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat...
Digisport.ro
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și...
Fanatik
Filipe Coelho, veste îngrijorătoare pentru fanii Universității Craiova! Un titular s-a accidentat și este out pentru meciul cu Unirea Slobozia
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se...
Fanatik
Eduard Novak a distrus performanța Juliei Sauter: „Trăiesc cea mai mare umilință! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”. Fanii s-au revoltat
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe...
Fanatik
Ce a pățit Gabi Tamaș la Survivor România. Fostul fotbalist, nevoit să renunțe la un avantaj uriaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat că îi distruge cariera unui om de bază al FCSB: 'Nu îl mai ia nimeni, gata și la națională!' / 'Îl pensionezi așa brusc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!