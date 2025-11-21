Oldies But Goldies, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marele Miodrag Belodedici

ADVERTISEMENT

Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată marilor sportivi care au adus bucurie românilor, revine cu o nouă ediție de colecție sâmbătă, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre cariera de excepție a lui Miodrag Belodedici.

Fostul mare fundaș e considerat un adevărat simbol al fotbalului din România. Cariera lui Belodedici va fi analizată în detaliu în emisiunea Oldies but Goldies, iar

Miodrag Belodedici este unul dintre puținii fotbaliști din lume care au reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite. A jucat pentru Steaua în finala de vis câștigată de bucureșteni în 1986, în fața Barcelonei, iar ulterior a luat trofeul și cu Steaua Roșie Belgrad.

„Belo” a fost un om de bază și la echipa națională. A jucat 55 de meciuri pentru prima reprezentativă și a marcat 5 goluri. Fostul fundaș are în palmares 5 titluri în România și 3 în Iugoslavia. Andrei Vochin vine pregătit cu povești de excepție.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Oldies But Goldies este la un click distanță, indiferent unde te afli. Poți urmări emisiunea de pe orice dispozitiv ai la îndemână, fie el telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesezi FANATIK.RO, intri în zona dedicată podcastului din partea superioară a site-ului și ești gata să intri în atmosfera poveștilor legendare din sport.

Oldies But Goldies revine în direct și în exclusivitate pe sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 10:30. Dacă ratezi transmisiunea live, premiera emisiunii va fi disponibilă în aceeași zi, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.