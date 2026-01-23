Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre istoria stadionului Dinamo

”Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție.
Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de ”Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.
Subiectul abordat este unul extrem de interesant. Cei doi vor discuta deschis despre istoria stadionului Dinamo. Construcția noii arene a început deja, iar fanii au putut să își ia suveniruri înainte ca buldozerele să intre.
Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora meciurile ce au rămas întipărite pe retina suporterilor. Real Madrid, Inter, Atletico Madrid și Hamburg sunt doar câteva echipe ce au jucat în „groapă”. Toate aceste detalii le veți afla doar în emisiunea ”Oldies But Goldies” de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30.
