Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre istoria stadionului Dinamo

Sport

La ediția de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre istoria bogată a stadionului Dinamo.
FANATIK
23.01.2026 | 16:15
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție specială despre istoria stadionului Dinamo. Foto: Colaj Fanatik
”Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre istoria stadionului Dinamo

Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de ”Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul extrem de interesant. Cei doi vor discuta deschis despre istoria stadionului Dinamo. Construcția noii arene a început deja, iar fanii au putut să își ia suveniruri înainte ca buldozerele să intre.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora meciurile ce au rămas întipărite pe retina suporterilor. Real Madrid, Inter, Atletico Madrid și Hamburg sunt doar câteva echipe ce au jucat în „groapă”. Toate aceste detalii le veți afla doar în emisiunea ”Oldies But Goldies” de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30.

Cum poți vedea live emisiunea ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită o zi mai târziu, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

