Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre istoria stadionului Dinamo

ADVERTISEMENT

”Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre istoria stadionului Dinamo

Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de ”Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

ADVERTISEMENT

Subiectul abordat este unul extrem de interesant. Cei doi vor discuta deschis despre istoria stadionului Dinamo. deja,

Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora meciurile ce au rămas întipărite pe retina suporterilor. Real Madrid, Inter, Atletico Madrid și Hamburg sunt doar câteva echipe ce au jucat în „groapă”. Toate aceste detalii le veți afla doar în emisiunea ”Oldies But Goldies” de sâmbătă, 24 ianuarie, ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Cum poți vedea live emisiunea ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

ADVERTISEMENT

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită o zi mai târziu, de la ora 10:30, pe canalul de , dar și pe pagina de .