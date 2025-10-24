Oldies but Goldies, sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție de colecție despre viața de film a lui Marcel Răducanu

ADVERTISEMENT

Emisiunea „Oldies but Goldies” spune cele mai spectaculoase poveşti din istoria sportului românesc. Sâmbătă, de la ora 10:30, live pe FANATIK.RO, Horia Ivanovici şi Andrei Vochin discută despre viaţa de film a lui Marcel Răducanu.

Ediție de colecție Oldies but Goldies despre Marcel Răducanu

Fostul mare fotbalist român a împlinit vârsta de 70 de ani. În 1980 a fost ales „Fotbalistul Anului” în România, iar un an mai târziu s-a refugiat la Dortmund după un meci al echipei naţionale în Germania de Vest.

Având gradul de căpitan al Armatei Române a fost condamnat în lipsă la 5 ani şi 8 luni de închisoare pentru că a dezertat. , înainte de a-şi încheia cariera la FC Zurich, în 1990.

La un pas de tragedie! Inima funcţiona la capacitate minimă

Marcel Răducanu a fost la un pas de tragedie în 2024. , dar intervenţia rapidă a medicilor l-a salvat. Fostul mare fotbalist a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre incident:

„Am avut probleme cu inima. M-au băgat în spital. Inima funcţiona numai a 40%. M-au băgat, aveam insuficienţă cardiacă. Mă sufocam şi nu ştiam ce am.

Am fost la doctor la consult şi m-au băgat direct. Mi-au făcut ecografie, mi-au băgat camera aia, s-au uitat ce e la inimă. Aveam palpitaţii, nu eram bine. Şi mi-au făcut electroşocul, ca să îşi revină.

Sunt pe mâini bune, nu trebuie să îmi fac griji. Nu mi-e frică de nimic acum, am făcut 10 operaţii. Mai mult de atât nu ştiu ce poate să se întâmple. Nu ştiu ce am făcut greşit în viaţa mea să se întâmple atât de multe”, a spus Răducanu.

Nu rataţi sâmbătă, de la ora 10:30 o ediţie de colecţie a emisiunii Oldies but Goldies cu Marcel Răducanu. Horia Ivanovici şi Andrei Vochin rememorează cariera de excepţie a fostului internaţional român.

Cum poți vedea live emisiunea Oldies but Goldies

Emisiunea Oldies but Goldies poate fi urmărită oridune fie ca ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta.

Emisiunea Oldies but Goldies va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 16:30, pe canalul de , dar și pe pagina de .