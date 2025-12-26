Sport

Oldies but Goldies, sâmbătă, 27 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Revoluția din 1989

O nouă ediție de colecție a emisiunii "Oldies but Goldies" va avea loc sâmbătă, de la ora 10:30, în care Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre Revoluția din România din 1989.
Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată uriașilor sportivi și echipelor de tradiție care au făcut românii mândri, se întoarce cu o nouă super ediție, sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre implicarea sportivilor români la Revoluția din 1989 și nu numai.

Amintiri de la Revoluție la Oldies but Goldies, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin

Ca de obicei, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă vor aduce informații nespuse, detalii incredibile și dezvăluiri care vă vor ține cu sufletul la gură. Acum subiectul va fi revoluția din 1989 și sportivii martiri de atunci.

Revoluția din decembrie 1989 a marcat unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a României, punând capăt unui regim comunist de peste patru decenii. Începând la Timișoara și extinzându-se rapid în marile orașe ale țării, protestele au fost întâmpinate cu represiune violentă, soldată cu victime și haos.

Căderea regimului Ceaușescu, culminată cu fuga și executarea acestuia, a deschis drumul către prăbușirea dictaturii și instaurarea unui nou cadru politic. Evenimentele din 1989 au lăsat în urmă nu doar răni adânci, ci și speranța unei societăți libere, aflate la începutul unui proces dificil de reconstrucție democratică.

Cum poți vedea live emisiunea Oldies but Goldies

Oldies but Goldies este la un click distanță, indiferent unde te afli. Poți urmări emisiunea de pe orice dispozitiv ai la îndemână, fie el telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesezi FANATIK.RO, intri în zona dedicată podcastului din partea superioară a site-ului și ești gata să intri în atmosfera poveștilor legendare din sport.

Oldies but Goldies revine în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 10:30. Emisiunea va fi disponibilă în aceeași zi, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

