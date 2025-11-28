Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre cariera lui Miodrag Belodedici. Episodul 2

La ediția de sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua analiza carierei lui Miodrag Belodedici
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 16:45
Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată marilor sportivi care au adus bucurie românilor, revine cu o nouă ediție de colecție sâmbătă, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre excepționala carieră a lui Miodrag Belodedici (61 de ani).

Fostul mare fundaș român este un adevărat simbol al fotbalului românesc. De altfel, este singurul jucăt român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite. A făcut-o cu Steaua, în 1986, și cu Steaua Roșie Belgrad, în 1991.

„Belo” este și acum idol la Belgrad, acolo unde a fost în prim plan în jurul meciului cu FCSB din etapa a 5-a a Europa League. Miodrag Belodedici a prefațat confruntarea pe care Steaua Roșie avea să o câștige cu scorul de 1-0. Sârbii s-au impus în ciuda faptului că au evoluat din minutul 27 în inferioritate numerică.

Miodrag Belodedici a fost un om important și pentru echipa națională a României, pe care a reprezentat-o în 55 de rânduri și pentru care a marcat 5 goluri. Andrei Vochin vine pregătit cu povești de excepție despre cel poreclit „Căprioara”, în cel de-al 2-lea episod de Oldies but Goldies dedicat carierei lui Belodedici.

Cum poți vedea live emisiunea Oldies But Goldies

Oldies But Goldies este la un click distanță, indiferent unde te afli. Poți urmări emisiunea de pe orice dispozitiv ai la îndemână, fie el telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesezi FANATIK.RO, intri în zona dedicată podcastului din partea superioară a site-ului și ești gata să intri în atmosfera poveștilor legendare din sport.

Oldies But Goldies revine în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 10:30. Dacă ratezi transmisiunea live, premiera emisiunii va fi disponibilă în aceeași zi, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
