Oldies But Goldies, sâmbătă, 29 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre cariera lui Miodrag Belodedici. Episodul 2

Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată marilor sportivi care au adus bucurie românilor, revine cu o nouă ediție de colecție sâmbătă, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor continua să vorbească despre excepționala carieră a lui Miodrag Belodedici (61 de ani).

Fostul mare fundaș român este un adevărat simbol al fotbalului românesc. De altfel, este singurul jucăt român care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite. A făcut-o cu Steaua, în 1986, și cu Steaua Roșie Belgrad, în 1991.

„Belo” este și acum idol la Belgrad, acolo unde a fost în prim plan în jurul meciului cu FCSB din etapa a 5-a a Europa League. avea să o câștige cu scorul de 1-0 .

Miodrag Belodedici a fost un om important și pentru echipa națională a României, pe care a reprezentat-o în 55 de rânduri și pentru care a marcat 5 goluri. Andrei Vochin vine pregătit cu povești de excepție despre cel poreclit „Căprioara”, în cel de-al 2-lea episod de

