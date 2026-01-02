Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, dezvăluiri despre marile schimbări din fotbalul românesc în 1990

La ediția de sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre marile schimbări produse în fotbalul românesc după Revoluție.
FANATIK
02.01.2026 | 15:51
Horia Ivanovici și Andrei Vochin, despre marile schimbări în fotbalul românesc după 1990, la Oldies But Goldies Foto: colaj Fanatik
”Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 10:30, cu prima ediție pe anul 2026. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre schimbările produse în 1990

Sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 10:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de ”Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul extrem de interesant. După ce au discutat despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989, cei doi vor vorbi despre marile schimbări produse în fotbalul românesc imediat după Revoluție.

Evenimentele petrecute în urmă cu 36 de ani au lăsat răni adânci în societate, însă au fost și momente pe care unii au știut să le speculeze din plin. Toate aceste detalii le veți afla doar în emisiunea ”Oldies But Goldies” de sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30.

Cum poți vedea live emisiunea ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 3 ianuarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită tot sâmbătă, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

