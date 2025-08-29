Oldies But Goldies, sâmbătă, 30 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, episod dedicat celor mai rușinoase înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene

Horia Ivanovici și Andrei Vochin sunt protagoniștii unei noi producții de top marca FANATIK, ”Oldies But Goldies”, un show dedicat exclusiv amintirilor fabuloase din sportul românesc. Noua ediție a emisiunii va avea loc sâmbătă, 30 august, de la ora 10:30.

La emisiunea ”Oldies But Goldies”, dedicată nostalgicilor, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre victorii extraordinare, eșecuri dureroase, momente emoționante, faze de neuitat și povești ale marilor campioni. Prin această emisiune, FANATIK readuce în lumina reflectoarelor parfumul aparte al sportului românesc, atât din trecutul îndepărtat, cât și din cel mai apropiat.

Această ediție din ”Oldies But Goldies” vine în contextul . , pe când Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” Conference League. Din nefericire, CFR Cluj a fost eliminată de Hacken.

Cum puteți urmări ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit pe telefon, laptop, TV sau tabletă. Pentru a vedea emisiunea dedicată amintirilor fabuloase din sportul românesc, trebuie să accesați site-ul . Cu un click pe fereastra dedicată podcastului, poziționată în partea superioară a paginii, se ajunge automat la dialogul emoționant dintre Horia Ivanovici și Andrei Vochin. Redarea transmisiunii pe site-ul FANATIK va fi, la rândul ei, la o calitate impecabilă.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Aceasta va putea fi urmărită în premieră sâmbătă, de la ora 17:30, pe canalul de , dar și pe pagina de .

Show-ul este sponsorizat de NetBet.ro. Colosul industriei de gambling din România sprijină realizarea acestei producții de top, care este dedicată momentelor memorabile din istoria sportului românesc.