Oldies But Goldies, sâmbătă, 30 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, episod dedicat celor mai rușinoase înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene

La ediția de sâmbătă, 30 august, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor povesti despre cele mai rușinoase înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene.
29.08.2025 | 18:30
Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la un nou episod din „Oldies But Goldies”. Sursă foto: Colaj Fanatik

Horia Ivanovici și Andrei Vochin sunt protagoniștii unei noi producții de top marca FANATIK”Oldies But Goldies”, un show dedicat exclusiv amintirilor fabuloase din sportul românesc. Noua ediție a emisiunii va avea loc sâmbătă, 30 august, de la ora 10:30.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin, show dedicat nostalgicilor la ”Oldies But Goldies”, sâmbătă, 30 august, de la ora 10:30

La emisiunea ”Oldies But Goldies”, dedicată nostalgicilor, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre victorii extraordinare, eșecuri dureroase, momente emoționante, faze de neuitat și povești ale marilor campioni. Prin această emisiune, FANATIK readuce în lumina reflectoarelor parfumul aparte al sportului românesc, atât din trecutul îndepărtat, cât și din cel mai apropiat.

Niciun mare fan al sportului nu ar trebui să rateze show-ul ”Oldies But Goldies”, deoarece FANATIK readuce în actualitate personalități marcante din istoria sportului românesc. O nouă ediție a emisiunii are loc sâmbătă, 30  august, de la ora 10:30, iar Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre cele mai rușinoase înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene.

Această ediție din ”Oldies But Goldies” vine în contextul calificării în cupele europene de către echipele românești. FCSB, campioana en-titre, va evolua în UEFA Europa League, pe când Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” Conference League. Din nefericire, CFR Cluj a fost eliminată de Hacken.

Cum puteți urmări ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit pe telefon, laptop, TV sau tabletă. Pentru a vedea emisiunea dedicată amintirilor fabuloase din sportul românesc, trebuie să accesați site-ul FANATIK.RO. Cu un click pe fereastra dedicată podcastului, poziționată în partea superioară a paginii, se ajunge automat la dialogul emoționant dintre Horia Ivanovici și Andrei Vochin. Redarea transmisiunii pe site-ul FANATIK va fi, la rândul ei, la o calitate impecabilă.

