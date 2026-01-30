Oldies But Goldies, sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Rapid – U Cluj

ADVERTISEMENT

, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție unde se va vorbi despre meciurile istorice dintre Rapid și Universitatea Cluj.

Calitatea e garantată la emisiunea „, locul unde aveți cele mai importante informații despre cele petrecute în fotbalul din România și nu numai. Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție, în care se va vorbi despre meciurile legendare dintre Rapid și Universitatea Cluj, două dintre echipele cele mai iubite din SuperLiga, care împreună au milioane de suporteri și mii de oameni care vin la stadion etapă de etapă pentru a-și arăta dragostea pentru culori.

Duelul din Giulești din etapa cu numărul 24 a SuperLigii României este unul ce promite spectacol, așa cum a fost cazul în majoritatea confruntărilor de-a lungul istoriei. Noi pregătim terenul, vă aducem amintirile la prezent și apreciem împreună valorile ce au fost și au scris istorie la cele două echipe.

Desigur, comentăm și întoarcerea lui Cristiano Bergodi la Rapid, de data aceasta în calitate de adversar, după ce italianul a plecat pe ușa din dos din Giulești în urma unor evenimente ce nici până azi nu și-au găsit explicație, cel puțin printre suporteri. Italianul are o revanșă morală de luat și formația ardeleană va fi pregătită să dea totul pentru ca meciul să fie unul de un nivel ridicat.

Cum poți vedea live emisiunea ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită mai târziu, de la ora 16:30, pe canalul de , dar și pe pagina de .