Oldies But Goldies, duminică, 5 aprilie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre legendele fotbalului românesc care nu au jucat la națională

Oldies but Goldies, emisiunea dedicată sportivilor care au scris istorie pentru România, revine cu o nouă ediție captivantă. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor scoate de la sertar povești fascinante. Cei doi vor vorbi despre fotbaliștii români care, deși au avut cariere spectaculoase, nu au reușit să își facă un nume la naționala de seniori.

La Oldies but Goldies ați putut deja auzi povești excepționale despre nume uriașe precum Gică Hagi, Gică Popescu, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și mulți alții. Și istoria echipelor fanion din fotbalul românesc a fost spusă.

Duminică dimineața, de la ora 10:30, la Oldies but Goldies veți putea urmări o ediție dedicată fotbaliștilor români care, deși au strălucit la echipele de club și și-au construit cariere remarcabile, nu au prins echipa națională din motive diverse, pe care le veți putea afla în direct. Poveștile sunt extrem de interesante.

Pe listă se vor regăsi și câteva nume de fotbaliști care au prins doar o selecție la naționala de seniori. Andrei Vochin și Horia Ivanovici își vor aminti de acele meciuri și vor explica de ce acei jucători nu au mai fost chemați vreodată la reprezentativa de seniori.

Cum poți vedea emisiunea Oldies But Goldies

Emisiunea Oldies but Goldies poate fi urmărită de oriunde, indiferent că folosești telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Este suficient să accesezi FANATIK.RO și să intri în secțiunea dedicată podcastului, poziționată chiar în partea superioară a paginii.

Emisiunea Oldies but Goldies va fi transmisă LIVE pe duminică, 5 aprilie 2026, începând cu ora 10:30. Premiera va putea fi urmărită sâmbătă, 5 aprilie, de la ora 16:30, atât pe canalul de YouTube FANATIK, cât și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.