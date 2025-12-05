Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc”

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor aduce în prim plan cariera legendară a Iolandei Balaș.

Iolanda Balaș s-a stins din viață pe 11 martie 2016, la vârsta de 79 de ani, dar rămâne una dintre cele mai mari sportive din istoria României și una dintre cele mai bune săritoare în înălțime la nivel mondial.

Atleta născută la Timișoara a dominat proba de săritură în înălțime timp de aproape un deceniu. Ea a stabilit nu mai puțin de 14 recorduri mondiale în perioada 1956-1961, pe măsură ce și-a ridicat recordul de la 1,75 m până la 1,91 m, care a fost de nebătut timp de zece ani, până la apariția unor noi tehnici de săritură.

de a fi prima româncă campioană olimpică la atletism, după ce a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1960 de la Roma, cu o săritură de 1,85 m. Andrei Vochin vine pregătit cu povești de excepție despre „zeiția atletismului românesc”,

