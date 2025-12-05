Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc”

La ediția de sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora cariera glorioasă a celei care a fost Iolanda Balaș
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 15:30
Oldies But Goldies sambata 6 decembrie ora 1030 Horia Ivanovici si Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balas zeita atletismului romanesc
EXCLUSIV FANATIK
Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Oldies but Goldies, emisiunea premium FANATIK dedicată uriașilor sportivi care au făcut românii mândri, se întoarce cu o nouă super ediție, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor aduce în prim plan cariera legendară a Iolandei Balaș.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș

Iolanda Balaș s-a stins din viață pe 11 martie 2016, la vârsta de 79 de ani, dar rămâne una dintre cele mai mari sportive din istoria României și una dintre cele mai bune săritoare în înălțime la nivel mondial.

ADVERTISEMENT

Atleta născută la Timișoara a dominat proba de săritură în înălțime timp de aproape un deceniu. Ea a stabilit nu mai puțin de 14 recorduri mondiale în perioada 1956-1961, pe măsură ce și-a ridicat recordul de la 1,75 m până la 1,91 m, care a fost de nebătut timp de zece ani, până la apariția unor noi tehnici de săritură.

Iolanda Balaș se laudă și cu performanța de a fi prima româncă campioană olimpică la atletism, după ce a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1960 de la Roma, cu o săritură de 1,85 m. Andrei Vochin vine pregătit cu povești de excepție despre „zeiția atletismului românesc”, într-un nou episod de Oldies but Goldies.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

Cum poți vedea live emisiunea Oldies but Goldies

Oldies but Goldies este la un click distanță, indiferent unde te afli. Poți urmări emisiunea de pe orice dispozitiv ai la îndemână, fie el telefon, laptop, televizor sau tabletă. Accesezi FANATIK.RO, intri în zona dedicată podcastului din partea superioară a site-ului și ești gata să intri în atmosfera poveștilor legendare din sport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei

Oldies but Goldies revine în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 10:30. Dacă ratezi transmisiunea live, premiera emisiunii va fi disponibilă în aceeași zi, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să...
Fanatik
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” lăsate în...
Fanatik
România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” lăsate în afara lotului
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele...
Fanatik
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele derby: „Aș fi foarte fericit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!