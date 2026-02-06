Sport

Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Dinamo – Craiova

La ediția de sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre duelurile istorice dintre Dinamo București și Universitatea Craiova
06.02.2026 | 18:21
Vorbim la Oldies but Goldies cu Andrei Vochin despre meciurile istorice dintre Dinamo și Craiova. Foto: Colaj FANATIK
”Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 7 februarie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție în care se va vorbi despre meciurile istorice dintre Dinamo București și Universitatea Craiova.

Calitatea e garantată la emisiunea „Oldies But Goldies”, locul unde aveți cele mai importante informații despre cele petrecute în fotbalul din România și nu numai. Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție, în care se va vorbi despre meciurile legendare dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, două dintre echipele cele mai iubite din SuperLiga, care împreună au milioane de suporteri și mii de oameni care vin la stadion etapă de etapă pentru a-și arăta dragostea pentru culori.

Duelul din etapa cu numărul 26 a SuperLigii României este unul ce promite spectacol, așa cum a fost cazul în majoritatea confruntărilor de-a lungul istoriei. Noi pregătim terenul, vă aducem amintirile la prezent și apreciem împreună valorile ce au fost și au scris istorie la cele două echipe.

Cum poți vedea live emisiunea ”Oldies But Goldies”

Show-ul ”Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea ”Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO sâmbătă, 7 februarie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită duminică, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

