Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre viața lui Florin Halagian

La ediția de sâmbătă, 7 martie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre viața legendarului Florin Halagian.
06.03.2026 | 16:52
La ediția de sâmbătă, 7 martie, a emisiunii „Oldies but Goldies” se va vorbi despre cariera lui Florin Halagian. Foto: Colaj Fanatik
„Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată marilor performanțe realizate în sportul românesc, revine sâmbătă, 7 martie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă invită la o ediție de colecție în care se va vorbi despre viața lui Florin Halagian.

Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 martie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești fabuloase despre cariera lui Florin Halagian

Horia Ivanovici și Andrei Vochin promit un nou show de colecție la ediția de sâmbătă, 7 martie, a emisiunii „Oldies but Goldies”, în care se va vorbi despre cariera impresionantă a regretatului Florin Halagian.

Fostul antrenor s-a stins din viață în 12 august 2019, la vârsta de 80 de ani. Florin Halagian deține recordul pentru cele mai multe meciuri în care s-a aflat pe bancă în fotbalul de primă ligă, 898 de partide.

Florin Halagian a câștigat de patru ori titlul în SuperLiga, de două ori cu FC Argeș, în 1971/72 și 1978/79, o dată cu Steaua, în 1984/85, și cu o dată cu Dinamo, în 1991/92. Pe lângă performanțele fabuloase din postura de antrenor, Halagian este cunoscut și pentru poveștile din afara terenului de fotbal.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE pe FANATIK.RO sâmbătă, 7 martie, de la ora 10:30. Premiera poate fi urmărită tot sâmbătă, de la ora 16:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici.

