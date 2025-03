Oldies But Goldies, vineri, 21 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin deschid cufărul cu cele mai emoționante amintiri din sportul românesc

Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor fi protagoniștii unei noi producții de top marca FANATIK. Este vorba despre „Oldies But Goldies”, o emisiune dedicată exclusiv amintirilor de colecție din sportul românesc. Primul episod are loc vineri, 21 martie, de la ora 13:30.

Horia Ivanovici și Andrei Vochin, show dedicat nostalgicilor la „Oldies But Goldies”, vineri, 21 martie, de la ora 13:30

La „Oldies But Goldies”, emisiunea dedicată nostalgicilor, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora triumfuri, înfrângeri, emoții, goluri memorabile, povești ale marilor campion sau căderi fantastice. Prin acest show, FANATIK va readuce în prim plan acel parfum aparte al sportului românesc, atât din trecutul îndepărtat, dar și din cel mai apropiat.

Niciun mare iubitor de sport nu ar trebui să rateze „Oldies But Goldies", deoarece noi, la FANATIK, vom readuce în actualitate toți foștii mari campioni ai României.

Tocmai de aceea, în primul episod, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor scoate din cutia cu amintiri meciurile în care „tricolorii” au înfruntat foste campioane mondiale. Echipa noastră națională a obținut o singură victorie împotriva unei regini a lumii. S-a întâmplat pe 16 aprilie 1983, când, România a învins-o pe Italia în preliminariile lui Euro 1984, singurul gol al meciului fiind marcat de Ladislau Boloni.

Cum puteți vedea „Oldies But Goldies”

Emisiunea „Oldies But Goldies" poate fi urmărită de pe telefon, TV sau tabletă. Pentru a vedea show-ul dedicat nostalgiei sportului românesc, trebuie să accesați site-ul FANATIK.RO. Cu un click pe fereastra dedicată podcastului, poziționată în partea superioară a paginii, se ajunge automat la dialogul emoționant dintre Horia Ivanovici și Andrei Vochin.

FANATIK.RO difuzează LIVE și EXCLUSIV emisiunea „Oldies But Goldies". Emisiunea va fi transmisă în premieră și pe canalul de YouTube al FANATIK.

Show-ul este sponsorizat de NetBet.ro. Colosul industriei de gambling din România sprijină realizarea acestei producții de top dedicate atât evenimentelor generale din România, cât și celor din sport.