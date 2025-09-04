, revine cu o nouă ediție de colecție, cu Horia Ivanovici și Andrei Vochin în prim-plan. Cei doi vor analiza cele mai mari victorii obținute de formațiile din țara noastră în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Oldies But Goldies, vineri, 5 septembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marile succese ale echipelor românești în cupele europene

Vineri, 5 septembrie, de la ora 13:30, pregătiți-vă de un episod spectaculos de „Oldies But Goldies”. Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, va sta la masă alături de Andrei Vochin, iar jurnalistul vine pregătit cu povești fabuloase care vor cuceri telespectatorii.

Subiectul abordat este unul de mare interes. Cei doi vor vorbi despre marile succese ale echipelor românești în cupele europene. De-a lungul anilor, am fost martori la rezultate formidabile și ne vom aminti cu drag de momentele care ne-au ridicat de pe scaune pentru a sărbători.

ADVERTISEMENT

, dar și multe altele, vor fi analizate în direct și în exclusivitate la „Oldies But Goldies”, emisiunea care își propune să celebreze marile performanțe ale sportivilor din țara noastră.

Cum poți vedea live emisiunea „Oldies But Goldies”

Show-ul „Oldies But Goldies” poate fi urmărit oriunde – fie că ai la îndemână telefonul, laptopul, televizorul sau tableta. Tot ce trebuie să faci este să intri pe FANATIK.RO și să accesezi secțiunea specială a podcastului, aflată chiar în partea de sus a paginii.

ADVERTISEMENT

Emisiunea „Oldies But Goldies” va fi difuzată LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO vineri, 5 septembrie, de la ora 13:30. Premiera poate fi urmărită duminică, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici. Show-ul este sponsorizat de NetBet.ro, un gigant în industria de gambling.