Ole Gunnar Solskjaer, la prima finală cu Manchester United. Acum 9 ani, Laurențiu Reghecampf îl învingea tur-retur

Ole Gunnar Solskjaer a spart gheața cu Manchester United, echipă alături de care s-a calificat într-o finală pentru prima dată din postura de tehnician. În urmă cu nouă ani, norvegianul abia debutase în antrenorat și era bătut, de două ori, de Steaua lui Laurențiu Reghecampf.

Aflat în al treilea an al mandatului său pe Old Trafford, managerul norvegian a reușit în sfârșit să califice echipa în ultimul act al unei competiții. Până la succesul entuziasmant din dubla cu AS Roma, Solskjaer a pierdut nu mai puțin de patru semifinale cu United.

A cincea oară a fost însă cu noroc pentru tehnicianul în vârstă de 48 de ani, care ratase șansa de a juca cu trofeul pe masă în FA Cup și în Europa League, o dată, și în Cupa Ligii de două ori.

Ole Gunnar Solskjaer, la prima finală cu Manchester United

Din 2018 cu Ole Gunnar Solskjaer la timonă, Manchester United face cel mai bun sezon al ei din mandatul norvegianului. În Premier League, „diavolii” au șanse mari să termine pe locul 2, acolo unde, cu cinci etape rămase de jucat, se află cu 67 de puncte, trei mai multe decât Leicester și cu un meci mai puțin disputat, în timp ce în Europa League vor juca finala, cu Villarreal.

Manchester United, care are deja în palmares un trofeu UEFA Europa League, cucerit în 2017, sub comanda lui Jose Mourinho, putea juca în ultimul act al competiției și anul trecut, dar a pierdut semifinala cu Sevilla, scor 1-2.

„Am avut experiența tuturor acestor înfrângeri. Nu e deloc ușor să pierzi și este extrem de complicat să îți revii. Anul trecut am pierdut semifinala cu Sevilla și ne-am simțit groaznic. Jucătorii au intrat în vacanța cu amintirea dureroasă a unei înfrângeri”, declara Solskjaer înainte dublei cu AS Roma.

Semifinalele pierdute de Manchester United cu Solskjaer pe bancă

Cupa Ligii Angliei – Manchester United – Manchester City 1-3 / 1-0 (07.01.2020 / 29.01.2020)

FA Cup: Manchester United – Chelsea 1-3 (19.07.2020)

UEFA Europa League – Sevilla – Manchester United 2-1 (16.08.2020)

Cupa Ligii Angliei – Manchester United – Manchester City 0-2 (06.01.2021)

Începutul carierei lui Solskjaer, marcat de o confruntare cu Laurențiu Reghecampf

Înainte să ajungă „principal” la Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer și-a făcut ucenicia la Molde, Cardiff City și chiar la Academia „diavolilor roșii”. Pe norvegieni i-a antrenat însă în două mandate, 2011-2014 și 2015-2018. În primul, Ole a condus echipa în grupele UEFA Europa League, acolo unde le-a întâlnit pe Steaua, Stuttgart și FC Copenhaga.

Cele patru formații au făcut parte din Grupa E, din care mai departe au mers Steaua și VfB Stuttgart. Roș-albaștrii au ocupat primul loc al clasamentului, cu 11 puncte, cinci peste codașa Molde. Performanța Stelei s-a datorat în mare măsură celor două jocuri cu norvegienii, bucureștenii impunându-se cu 2-0 acasă și cu 2-1 în deplasare. În partida de pe Național Arena, Vlad Chiricheș a deschis scorul cu unul dintre cele mai frumoase goluri românești marcate în cupele europene, „foarfecă” din preajma punctului cu var.

Norvegianul visa încă de atunci să o pregătească pe United

Deși a fost învins atât în tur, cât și în retur de Steaua, Ole Gunnar Solskjaer nu s-a lăsat până nu și-a împlinit visul, acela de a antrena echipa de suflet, pe Manchester United. Omologul său, Laurențiu Reghecampf i-o luase înainte la acest capitol, el fiind tehnicianul roș-albaștrilor în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017. Ca fotbalist, Reghe a jucat patru ani în Ghencea, în timp ce Ole a fost „diavol” în perioada 1996-2007.

„Visul lui Solskjaer e să ajungă la Manchester? Al meu e să rămân la Steaua şi să obţin cât mai multe trofee. Aş putea nominaliza mai mulţi jucători importanţi şi valoroşi de la Molde, dar n-aş vrea să le greşesc numele şi mai bine nu spun nimic”, declara, în 2012, Laurențiu Reghecampf, înaintea returului de pe Aker Stadion.

Confruntările Solskjaer – Reghecampf

Steaua – Molde 2-0 (Chiricheș 30, Rusescu 32) – 25 octombrie 2012

Molde – Steaua 1-2 (Chima 56 / Chipciu 21, Latovlevici 37) – 8 noiembrie 2012

Pe lângă faptul că amândoi au ajuns să antreneze echipele la care s-au consacrat ca fotbaliști, Laurențiu Reghecampf și Ole Gunnar Solskjaer au acum un nou lucru în comun. Dupa succesul lui United cu Roma, norvegianul se poate lăuda și el cu o finală continentală în palmares. În 2014, pe vremea în care o pregătea pe Al Hilal, Reghecampf a jucat în ultimul act din Liga Campionilor Asiei, trofeu care a mers însă la australienii de la Wanderers.

„E un sentiment minunat să fii în finală. Am făcut o repriză excepțională pe Old Trafford care ne-a adus aici. Sunt dezamăgit că am pierdut returul, mai ales modul în care am gestionat actul secund. Putea fi lejer 8-6 pentru ei. A fost un meci ciudat. Le-am oferit prea ușor posesia, dar suntem norocoși să avem unul dintre cei mai buni portari din lume. E bine că suntem în finală și abia așteptăm ziua de 26 mai”, a declarat Ole Gunnar Solskjaer, conform BT Sport, după Roma – United 3-2.