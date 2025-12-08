Oleksandr Romanchuk, discurs cu lacrimi în ochi la Super Gala Fanatik 2025! „Fundașul anului”: „Mulțumesc soldaților ucraineni, care-mi apără familia”

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk, fundașul central al celor de la Universitatea Craiova, a avut parte de o susținere importantă la .

Noul star de la Universitatea Craiova, ales fundașul anului la Super Gala Fanatik 2025

Transferat în vară de gruparea olteană, Romanchuk a surprins nu doar prin calitățile defensive, ci și prin aportul pe care l-a avut în zona ofensivă. Acesta a marcat de mai multe ori pentru gruparea din Bănie, iar ultima dată a adus victoria din grupa principală a Europa League, 1-0, cu Rapid Viena, după ce a urcat în atac și a reușit să trimită mingea în poartă, aducând cele 3 puncte în România cu reușita sa.

Datorită acestor evoluții, Romanchuk a primit premiul de „fundașul anului” la Super Gala Fanatik 2025, iar jucătorul Craiovei a avut un discurs plin de emoție în momentul în care a fost pe scenă să-și ia distincția. Ucraineanul a ținut să mulțumească soldaților care îi apară familia și a fost foarte emoționat. De asemenea, acesta nu și-a uitat nici colegii de la echipa olteană, pe care i-a menționat în discursul său.

Romanchuk, discurs cu lacrimi în ochi, după ce a fost ales „fundașul anului”

Romanchuk a avut un mesaj emoționant după ce . „Sunt mândru că sunt aici. Aș vrea să mulțumesc în primul rând soldaților din Ucraina, Armatei, cei care ne apără țara în fiecare zi.

Apără oamenii, inclusiv pe cei din familia mea. Datorită lor pot să joc fotbal și să fiu aici. De asemenea, vreau să mulțumesc familiei, tot ce am este datorită lor. În fotbal, de unul singur nu poți obține nimic.

Le mulțumesc mult coechipierilor, staffului, conducătorilor. Acești oameni au avut încredere în mine și în calitățile mele. Simt suportul vostru și îl apreciez. Mă bucur să pot juca fotbal în România și să fac ceea ce-mi place”, a spus Oleksandr Romanchuk.

Susținere importantă pentru Romanchuk

Romanchuk a fost susținut la Super Gala Fanatik 2025 de către soția sa, Evelina Romanchuk. Imediat după ce a coborât de pe scenă, cei doi au avut un moment de tandrețe. Jucătorul s-a dus la Evelina, iar aceasta l-a sărutat și l-a luat în brațe pe Oleksandr, semn că este mândră de munca pe care o depune la Universitatea Craiova.

Cei doi au avut nunta în acest an și imaginile postate pe rețelele sociale arată relația de dragoste fantastică pe care cei doi o au.