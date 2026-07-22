Oleksandr Romanchuk, concluzie surprinzătoare după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0: „Am jucat bine, sunt mândru”. Ce a declarat despre meciul cu Dinamo

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Universitatea Craiova a pierdut cu 0-1 contra lui Levski Sofia în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League și are nevoie de un succes în returul de pe „Ion Oblemenco” pentru a păstra șanse la o calificare istorică în faza ligii. Integralist în duelul din Bulgaria, fundașul Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a vorbit despre eșecul suferit de olteni.

Concluziile lui Oleksandr Romanchuk după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0

Oleksandr Romanchuk a subliniat faptul că jucătorii Universității au avut o evoluție pozitivă contra lui Levski, în ciuda eșecului suferit. „A fost un meci foarte bun, cu multe ocazii. Am jucat împotriva unui adversar puternic. Poate puteam să marcăm și noi, dar puteam și să primim al doilea gol. Asta a fost, am pierdut cu 1-0 în deplasare, vom juca returul acasă în fața fanilor noștri. Vom analiza acest meci, trebuie să corectăm unele lucruri și să ne pregătim pentru meciul de acasă. Nici nu mi-am dat seama că e prima înfrângere după 3 luni, dar nu pot spune că e un duș rece, am jucat bine, cu atitudine și ochii înflăcărați, sunt mândru de echipa mea”, a spus fundașul.

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Ucraineanul a vorbit și despre . „(n.r. a fost lipsa lui Assad un mare minus?) Bineînțeles, avem nevoie de el, dar avem mulți jucători buni pe postul lui. Atmosfera a fost frumoasă, suporterii au scandat tot meciul, au jucat acasă și e un meci de Champions League, e frumos să joci într-o astfel de atmosferă. Au fost prezenți și fanii noștri, i-am auzit, suntem fericiți că au venit, nu a fost ușor, am auzit că au avut probleme la graniță. Apreciem faptul că și-au făcut timp să ne ajute”, a declarat fotbalistul Craiovei după .

Oleksandr Romanchuk, avertisment pentru Dinamo după eșecul cu Levski

Romanchuk a anunțat că jucătorii Craiovei sunt cu gândul doar la meciul din SuperLiga contra lui Dinamo, chiar și în contextul în care apoi urmează returul împotriva lui Levski. „Suntem concentrați pe următorul meci, cel cu Dinamo. E o echipă bună, noi suntem campionii și nu va fi ușor, dar mergem acolo să câștigăm”, a afirmat ucraineanul.

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Duelul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Universitatea a debutat în noul sezon al SuperLigii cu un succes clar, 4-0 pe teren propriu cu UTA, în timp ce „câinii” au cedat cu 0-1 la Ploiești contra Petrolului în primul meci oficial din mandatul antrenorului portughez Nuno Campos.

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