Sport

Oleksandr Romanchuk îi ia apărarea lui Ștefan Baiaram și le atrage atenția suporterilor: „Nu merităm asta”. Video

Oleksandr Romanchuk, reacție în forță după ce coechipierul Ștefan Baiaram a fost huiduit de suporteri la U Craiova - KuPS Kuopio 2-1: „Nu merităm asta!”
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
14.08.2026 | 05:45
Oleksandr Romanchuk ii ia apararea lui Stefan Baiaram si le atrage atentia suporterilor Nu meritam asta Video
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Oleksandr Romanchuk îi ia apărarea lui Ștefan Baiaram în fața suporterilor. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Oleksandr Romanchuk (26 de ani) a vorbit la finalul meciului Universitatea Craiova – KuPS Kuopio 2-1, printre altele, și despre incidentul petrecut spre finalul partidei, atunci când Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost huiduit de către unii dintre suporterii olteni în momentul schimbării. Fotbalistul ucrainean crede că un astfel de episod nu ar fi trebuit să se petreacă în contextul dat.

Ce a spus Oleksandr Romanchuk după ce Ștefan Baiaram a fost huiduit de suporteri

Iar în acest sens el a vorbit în mod special despre faptul că echipa din Bănie a reușit acum o nouă performanță notabilă prin faptul că și-a asigurat pentru a doua oară la rând prezența în faza principală din Conference League. „Suntem fericiți, ne-am făcut treaba, toată lumea e fericită, de mâine începem să pregătim următorul meci. Sunt fericit că după ce am primit gol am rămas calmi, ne-am făcut jocul și am egalat, apoi am marcat din nou. Am făcut și greșeli, trebuie să fim mai concentrați tot timpul.

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Dar este fotbal, e normal să se mai întâmple uneori. Nu știu dacă a fost presiune, suntem fericiți, suntem la Craiova, ne-am asigurat prezența în Conference League, deci este foarte bine.Acum un an visam la asta, iar acum e a doua oară la rând când ajungem acolo și avem oportunitatea de a ne lupta pentru Europa League, ar trebui să sărbătorim. Ne place să câștigăm, ne place acest sentiment, astăzi am reușit ceva și mergem înainte.

(n.r. Despre accidentarea avută recent) Acum mă simt mult mai bine, nu a fost ușor să nu joc, să îi văd pe coechipierii mei jucând și să nu pot să îi ajut, dar acum am jucat pentru prima dată 90 de minute după accidentare și mă simt foarte bine și în timp voi deveni mult mai puternic”, a declarat Oleksandr Romanchuk după Universitatea Craiova – KuPS Kuopio 2-1

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Oleksandr Romanchuk, mesaj ferm pentru fanii Universității Craiova

În continuare, fundașul central ucrainean a apreciat că el și coechipierii lui ar merita mai multă susținere din partea fanilor în momentele dificile, în contextul performanțelor realizate în ultimul an: „Să fiu sincer, de la începutul meciului, de când am primit golul, au fost suporteri care au huiduit. Vreau să le mulțumesc că au venit să ne susțină, dar nu trebuie să facă așa. Ne luptăm pentru ei până la final, am câștigat trofee, ne-am calificat acum iar în Conference League, nu merităm asta. Merităm la fiecare meci un stadion plin, nu doar la meciurile importante”. 

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Oleksandr Romanchuk, declarații după U Craiova - KuPS 2-1

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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