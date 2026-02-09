Sport

Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto

Oleksandr Romanchuk a oferit imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Fundașul ucrainean a stârnit emoții prin apariția sa pe Arena Națională.
Iulian Stoica
09.02.2026 | 19:42
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo - Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik
Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 26 din SuperLiga. Duelul va trage cortina peste această rundă, iar tensiunile ating cote înalte. Cu scurt timp înainte de fluierul de start, Oleksandr Romanchuk a fost surprins într-o ipostază emoționantă.

Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova va stabili liderul din SuperLiga după 26 de etape. „Câinii” au avantajul terenului propriu, pe când oltenii s-au dovedit a fi o nucă tare în meciurile din acest sezon.

Oleksandr Romanchuk este titular în duelul de pe Arena Națională, Filipe Coelho având încredere deplină în „Fundașul Anului” de la Super Gala FANATIK.

Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, fundașul ucrainean a fost prins într-o ipostază emoționantă. Mai exact, Oleksandr Romanchuk s-a rugat la Dumnezeu, iar colegii săi de la Universitatea Craiova au surprins acest moment și au încărcat fotografia pe rețelele de socializare.

Fanii au empatizat cu fundașul ucrainean și i-au transmis doar gânduri bune în comentarii. Este bine cunoscut faptul că Oleksandr Romanchuk își dorește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, iar rugăciunile sale au avut un impact profund asupra publicului.

Craiova, a doua casă pentru Oleksandr Romanchuk

Oleksandr Romanchuk a ajuns în Bănie în vara anului trecut. Fundașul ucrainean nu a avut nevoie de mult timp de adaptare și s-a impus imediat în primul 11 alcătuit inițial de Mirel Rădoi, ca ulterior și Filipe Coelho să se bazeze pe serviciile sale.

Într-un interviu oferit pentru „Știința”, fotbalistul din țara vecină a mărturisit că orașul Craiova a devenit o a doua casă. Oleksandr Romanchuk a expus că pune foarte mult suflet în ceea ce face și vrea ca încrederea suporterilor să fie răsplătită cu un trofeu în acest sezon.

„După șase luni petrecute la Craiova, tot mai mulți oameni mă cunosc, iar sentimentul este unul special. Pot spune doar cuvinte frumoase despre oamenii din România, care sunt calzi și dornici să ajute. Craiova a devenit a doua mea casă după Ucraina. Nu sunt aici doar ca să joc fotbal și să primesc un salariu. Pun mult suflet în tot ceea ce fac, iar dacă apăr aceste culori, atunci Universitatea este a doua mea familie. Colegii de la echipă nu sunt doar colegi, sunt frați, iar pentru ei voi lupta atât pe teren, cât și în afara lui, dacă va fi nevoie.

Atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco” depinde mult de adversar, însă atunci când tribunele sunt pline este ceva extraordinar. Energia venită dinspre suporteri îi face pe unii dintre jucători să dea mai mult decât cred că pot. Unii dintre noi parcă încep să „zboare“ datorită atmosferei, dacă putem spune așa, iar ultrașii sunt mereu alături de echipă, indiferent de context“, a declarat Oleksandr Romanchuk.

  • 1,7 milioane de euro este cota lui Oleksandr Romanchuk
  • 32 de meciuri, 6 goluri și 2 pase decisive a adunat fundașul la Universitatea Craiova
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
