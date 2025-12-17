Sport

Oleksandr Romanchuk, mărturii cutremurătoare despre războiul din Ucraina: “Mi-am pierdut prieteni care luptau pe front!”

Marea dramă a lui Oleksandr Romanchuk, fundașul Universității Craiova. Prietenii fotbalistului și-au pierdut viața în război. “Îmi este extrem de dor de părinții mei”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
17.12.2025 | 12:55
EXCLUSIV FANATIK
Oleksandr Romanchiuk, emoționat când a vorbit despre războiul din Ucraina
Oleksandr Romanchuk a fost declarat fundașul anului în SuperLiga României, la Gala FANATIK. Jucătorul Universității Craiova a avut parte de o primă parte de sezon de vis. Totuși, stoperul recunoaște că, din păcate, trece și printr-o dramă. Prietenii săi din Ucraina, țara natală, și-au găsit sfârșitul în războiul cu Rusia.

Oleksandr Romanchuk, fundașul anului în SuperLiga României

De ani buni, Rusia și Ucraina se războiesc pentru teritorii. În România au ajuns mai mulți refugiați care au vrut să scape de conflictul sângeros din țara lor. De asemenea, în lotul Universității Craiova au ajuns doi fotbaliști de mare talent, Oleksandr Romanchuk și Isenko.

Fundașul Universității Craiova s-a remarcat rapid în fotbalul românesc. A pus umărul serios la rezultatele oltenilor în acest sezon și speră ca, în viitor, să ajungă și la echipa națională. Prezent la Gala FANATIK, fotbalistul a vorbit și despre războiul purtat de țara sa.

Oleksandr Romanchuk a vorbit despre războiul cumplit din Ucraina

Oleksandr Romanchuk a mărturisit vizibil emoționat că mai mulți prieteni de-ai săi și-au pierdut viața în războiul cu Rusia. Fotbalistul își dorește din suflet ca acest conflict să ia sfârșit cât mai repede, pentru ca oamenii nevinovați să nu își mai piardă viața.

„Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru ani, soldații noștri ne apără de teroriștii ruși și nu e ușor. În fiecare zi, oameni mor. Copii și civili își pierd viața. Zilnic văd știri de acest gen. Ne bombardează orașele. Nu e ușor. Familia mea este încă în Ucraina. Îmi este extrem de dor de părinții mei. Încerc să îi ajut. Am o mulțime de prieteni care s-au înrolat. Încerc să vorbesc cu ei zilnic.

Din păcate, mi-am pierdut prieteni care luptau pe front. Vorbesc zilnic cu cei de acolo și îmi spun să nu mă opresc și să prind naționala. Vrem să arătăm lumii întregi că suntem un neam care se va lupta. Sper să câștigăm și sper ca războiul acesta să se încheie. Cariera mea, încă de la început, nu a fost una ușoară. Am plecat rapid din țară.

Acum sunt aici. E greu, dar cred că și asta m-a învățat enorm. Cred că mă va ajuta și în viață, în viitor. Simt mult suport din partea românilor. Mereu mă întreabă cum este situația. Ajută. Nu e ușor”, a declarat Oleksandr Romanchuk, la Super Gala FANATIK 2025.

Acum la punctele de presă!