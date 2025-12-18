Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk, unul dintre fotbaliștii importanți din defensiva Craiovei, a întâmpinat probleme din punct de vedere medical înaintea partidei de la Atena și a fost recuperat în secret, în urma dorinței sale exacerbate de a juca în meciul decisiv cu AEK.

Oleksandr Romanchuk, recuperat în secret la Marijana. Ce s-a întâmplat cu ucraineanul

După meciul cu Sparta Praga, pierdut cu scorul de 0-1, ucraineanul din centrul defensivei oltenilor a avut probleme medicale și a fost incert până acum două zile cu privire la partida decisivă contra lui AEK Atena.

Fără să știe nimeni, stoperul a plecat la Serbia pentru a fi recuperat de Marijana, deoarece problema sa era una musculară. Celebrul „vraci” l-a pus rapid pe picioare, iar el a putut evolua toate minutele în meciul ce a adus oltenilor calificarea în play-off-ul UEFA Conference League.

Aceste eforturi s-au făcut în primul rând datorită dorinței uriașe de joc pe care fotbalistul Universității Craiova a exprimat-o conducerii. Ucraineanul a cerut să se facă toate eforturile pentru ca el să poată ajuta echipa în meciul crucial de joi seară.

Romanchuk a marcat goluri importante pentru Craiova. Emil Săndoi l-a asemănat cu el însuși

Ucraineanul a demonstrat nu o dată că are un talent desăvârșit la șuturile de la distanță, dar și la loviturile de cap. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, marele Emil Săndoi a dezvăluit că noul stoper al oltenilor îi aduce aminte chiar de el, pe vremea când era fotbalist.

„Vedeam asemănările chiar și eu când m-am uitat la jocurile pe care le-a avut Craiova, mai joacă și cu numărul 3, eu am jucat o viață cu numărul 3. Am reușit și eu niște goluri spectaculoase, nu mi-au murit lăudătorii, știți că sunt băiat modest. Dar le mai văd câteodată pe casetă, chiar am reușit de la 25-30 de metri, lovituri libere. Îmi place foarte mult, e un jucător echilibrat, un real câștig pentru Craiova. E adevărat, și ca fizic, constituție, există asemănări. M-aș bucura să reușească de 10 ori mai mult decât am reușit să fac eu pentru Craiova”, a spus Emil Săndoi despre fundașul ucrainean.

Universitatea Craiova a pierdut calificarea dramatic

Golul victoriei grecilor a fost marcat dintr-un penalty la ultima fază, unde Isenko nu a reușit să aducă bucurie în tabăra oltenilor.

Astfel, deși avea calificarea în mână, formația lui Filipe Coelho este eliminată din UEFA Conference League după ce a picat până pe locul 25, la egalitate de puncte și golaveraj, însă cu mai puține goluri înscrise.