Oleksandr Romanchuk s-a dus „glonț” la ea! Cine l-a consolat pe fundașul ucrainean al Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. Video

Universitatea Craiova a cedat cu 1-2 contra celor de la Sparta Praga în penultima etapă a grupei de Conference League. Eșecul a fost unul dramatic, golul decisiv al oaspeților fiind înscris în minutul 89. La final, fotbaliștii au oferit autografe fanilor din tribune, iar Oleksandr Romanchuk a fost consolat de soția sa, Evelina.

Cum au reacționat jucătorii de la Universitatea Craiova după eșecul dramatic cu Slavia Praga

Oleksandr Romanchuk, David Matei și Vasile Mogoș au semnat autografe pentru fanii din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” după eșecul dureros pe care Universitatea Craiova l-a suferit în partida cu Sparta Praga din Conference League, 1-2.

În ciuda înfrângerii, ucraineanul, care , a fost felicitat de suporteri, dar și de soția sa, Evelina, cu care a împărțit un moment special. De asemenea, fundașul transferat în vară de gruparea din Bănie și-a semnat tricoul de joc, oferindu-l mai apoi unui suporter din tribună.

Universitatea Craiova, înfrângere dramatică împotriva celor de la Sparta Praga

Sparta Praga a dominat clar posesia în prima parte a partidei cu Universitatea Craiova din , însă gruparea din Bănie a avut cea mai mare ocazie a reprizei. Monday Etim a fost faultat în careu, iar Universitatea a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, însă .

Deschiderea de scor a sosit în minutul 50, când Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a punctat cu un șut din careu. Universitatea a egalat în minutul 79, când Steven Nsimba a punctat cu un șut extraordinar de la distanță, însă, din nefericire pentru olteni, ultimul cuvânt a aparținut cehilor. Matej Rynes a marcat în minutul 89 și a adus un .

Universitatea Craiova rămâne, pentru moment, pe un loc care ar duce în primăvara europeană, însă oltenii au nevoie de un rezultat pozitiv pe terenul celor de la AEK Atena în ultima etapă pentru a fi siguri de calificare. Partida va avea loc joi, 18 decembrie, de la ora 22:00.