Oleksandr Usyk, emoționat înaintea duelului cu Tyson Fury. Ce scrisoare a primit boxerul: „Toate eforturile noastre vor duce la același lucru”

Campionul mondial Oleksandr Usyk urmează să îl întâlnească pentru a doua oară în carieră pe . Înaintea marelui duel, boxerul ucrainean a fost emoționat de o scrisoare a unui soldat ucrainean care a simțit nevoie să-l încurajeze înainte de marele meci.

Oleksandr Usyk și Tyson Fury se vor duela pe data de 21 decembrie în capitala Arabiei Saudite, la 7 luni distanță de la precedentul meci. Sportivul ucrainean în vârstă de 37 de ani a primit o scrisoare emoționantă direct de pe frontul de luptă, acolo unde Ucraina continuă să reziste în fața ofensivei rusești.

În interviul filmat de cei de la , Usyk a fost vizibil emoționat de scrisoarea primită și a declarat că se simte mai motivat ca niciodată să își facă țara mândră. Sunt aproape trei ani de când Rusia a declanșat acel atac devastator prin care și-a dorit să invadeze Ucraina.

De atunci, c . Implicit, războiul și-a pus amprenta și în sport, Rusia fiind eliminată din toate competițiile organizate de UEFA și FIFA.

„Dragă domnule Oleksandr. Numele meu este tot Oleksandr, iar numele meu de cod este Shket (copil/flăcău). Lupt în forțele speciale tactice GRIM, în brigada 41 separată a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Frații mei și cu mine ne uităm la toate luptele tale când e posibil și te susținem din toată inima. Suntem mândri de gloria boxului ucrainean care este atât de răsunătoare acum. Întotdeauna a fost important, dar acum fiecare victorie a Ucrainei e neprețuită.

Știm ce este munca grea și care este valoarea fiecărei victorii, în ring sau în stepele din Donbas. Frații mei și cu mine am apărat Kievul, am luptat la Bahmut și am eliberat Hersonul. Tu ne inspiri și noi vom fi vrednici de slava Ucrainei și toți cei care muncesc pentru asta.

Te susținem. Îți dorim succes și victorie. Sper că ne vei simți susținerea de departe. Toate eforturile noastre vor duce la același lucru – victoria noastră comună!

Ținem degetele încrucișate pentru tine, ne rugăm și îți dorim succes! Împreună spre victorie”, i-a scris soldatul boxerului ucrainean.

Oleksandr Usyk: „Fac asta pentru ei”

Vizibil emoționat de scrisoare primită, boxerul Oleksandr Usyk a avut un mesaj pentru soldatul care i-a scris, dar și pentru toți soldații ucraineni care luptă pe front contra armatei Ruse.

„Asta îmi dă o extra motivație. Acesta este un adevărat bărbat, un soldat real care susține țara mea și care mă ajută pe mine și poporul ucrainean.

Îi sunt foarte recunoscător lui Oleksandr și soldaților noștri ucraineni care au grijă de țara mea și se luptă pentru a o proteja. Fac asta pentru ei”, a declarat Oleksandr Usyk.