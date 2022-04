Olga Bălan, despre relația căreia nimeni nu-i dădea o șansă: ”Îmi spuneau că Dragoș nu este o partidă pentru mine, că merit mult mai mult, de la un ministru în sus”

Pe 27 martie, Olga Bălan a aniversat patru ani de relație cu iubitul ei, Dragoș Zaharia, de profesie fotograf și grafician. Actrița și cântăreața spune că, la început, nimeni nu le-a dat o șansă.

Olga Bălan face dezvăluiri neștiute despre relația cu Dragoș Zaharia. De ce nu le dădea nimeni nicio șansă

Actrița și cântăreața Olga Bălan susține că apropiații nu au încurajat-o să înceapă o relație cu Dragoș Zaharia, împreună cu care formează deja un cuplu de patru ani de zile.

”Pe data de 27 martie am făcut patru ani de relație împreună cu Dragoș Zaharia. Sunt mulțumită că nu am ascultat sfaturile așa zișilor prieteni, care îmi spuneau că Dragoș nu este o partidă pentru mine, că eu merit mult mai mult, de la un ministru în sus etc. Dar instinctul și sufletul meu îmi trimitea mesaje pozitive și am ales să ascult ceea ce simțeam”, a declarat pentru FANATIK, actrița și solista Olga Bălan.

S-au cunoscut la un eveniment al Marinei Almășan

Olga Bălan și Dragoș Zaharia s-au cunoscut la un eveniment organizat de Marina Almășan. La două luni de zile distanță, actrița l-a invitat pe actualul ei partener de viață la un spectacol, pentru că avea nevoie de un fotograf. După acest spectacol, Olga și Dragoș nu s-au mai despărțit.

”Ne-am cunoscut la evenimentul Marinei Almășan, dar nu am avut curajul nici unul din noi să ne cunoaștem mai bine… Au trecut nouă luni de zile și l-am invitat pe Dragoș la spectacolul pe care îl aveam cu artiști de prestigiu și cu Orchestra Lăutarii din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros, la Sala Palatului.

Aveam nevoie de fotograf, iar când l-am contactat pe Dragoș a fost foarte fericit. A fost alături de mine la repetiție și la spectacol… După acest spectacol nu ne-am mai putut despărți și am hotărât să ne mutăm împreună. În felul acesta puteam să ne cunoaștem foarte bine. Locuind în aceeași casă reușești să înțelegi totul despre persoana iubită”, a declarat Olga Bălan pentru FANATIK.

O perioadă au stat în Italia

Un an mai târziu au plecat în Italia, unde Olga Bălan deține un apartament. Datorită iubitului ei, dar și a unui proiect mai vechi la care a lucrat pentru Televiziunea Română, Olga Bălan s-a reîntors la o pasiune mai veche.

”În 2019 am plecat în Italia și am hotărât să ne cumpărăm aparatura necesară pentru grafică, fotografie, montaj, editare, pentru realizarea de videoclipuri, filmări pentru evenimente, filmări pentru saloane de frumusețe, filmări dedicate turismului românesc și altele.

Datorită proiectului meu de suflet emisiunea ‘Salutări din sud’, în coproducție cu Televiziunea Română, difuzată în anul 2014 în 12 episoade în Grecia, Italia unde am fost producător, realizator și prezentator m-am reîntors la această iubire a mea”, susține Olga Bălan.

Olga Bălan a filmat acasă la Al Bano

Olga Bălan a trăit în Italia peste 20 de ani, iar din 2013 a început să vină tot mai des în România, până ce avea să se stabilească aici. Din 2019 și până anul trecut în vară, apoi s-au repatriat.

În Italia, artista a colaborat cu artiști importanți. A cântat cu Al Bano la un show de televiziune important. Peste ani ea avea să filmeze la Al Bano acasă pentru un proiect la TVR.

”Am avut foarte mult de suferit”

”Eu și Dragoş formăm o echipă extraordinară nu numai în viața noastră, dar și în carieră, iar în Italia am colaborat cu artiști importanți, am avut evenimente și colaborări importante cu festivaluri și nu numai…

În august 2021 ne-am reîntors în țară, deoarece situația în Italia devenise foarte critică din punctul de vedere al pandemiei… ca artist am avut foarte mult de suferit, deoarece toate spectacolele și evenimentele importante s-au spulberat”, mai spune actrița.

A pierdut un contract pentru că nu s-a vaccinat

În pandemie, artista a filmat pentru o producție italiană intitulată ”Benvenuti in casa Esposito”. Anul acesta

”În anul 2020, în plină pandemie, am jucat în filmul ‘Benvenuti in casa Esposito’, mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de mine.

Anul acesta am suferit o pierdere în plan profesional, ar fi trebuit să joc într-o publicitate difuzată pe toate canalele de televiziune din Italia, dar din păcate am pierdut contractul, deoarece nu eram vaccinată”, susține aceasta.

Predă lecții de canto în special pentru copii

În prezent, Olga Bălan lucrează la un proiect nou cu soprana Gabriela Alexandra Florea și predă lecții de canto pentru copii la Școala de arte Prestissimo Music.

”Acum avem un proiect nou de suflet, o colaborare cu prietena și colega mea soprana Gabriela Alexandra Florea. Am pus pe picioare un duet, o fuziune între muzica ușoară și operă, vocile noastre se îmbină extraordinar de frumos. Am înregistrat prima noastră piesă și lucrăm cu Dragoș Zaharia la videoclip.

Sunt foarte fericită să fac ore de canto cu copiii și cu adulții la Școala de arte Prestissimo Music, să dăruiesc arta mea și experiența pe care o am datorită contractelor mele în televiziunea italiană, în cinema și pe scenele cele mai importante din Italia și din România”, încheie Olga Bălan.