Olga Verbițchi, adevărul despre descalificarea de la Bravo, ai stil! Celebrities: „Am avut un șoc imens”

Olga Verbițchi a spus adevărul despre descalificarea de la Bravo, ai stil! Celebrities. Sătulă de tot felul de speculații care au apărut în mediul online, tânăra a decis să lămurească misterul descalificării.

„O să răspund la toate întrebările care vă deranjează pentru că, aparent, vă este mult mai ușor să creați povești despre mine decât să știți adevărul”, a spus Olga la începutul clipului video.

Olga Verbițchi a spus adevărul despre . Tânăra a spus totul prin intermediul unui clip video postat pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă a decis să le răspundă internauților la toate întrebările. Olga era sătulă de zvonurile apărute despre ea, așa că a vrut să facă lumină în acest caz.

„Motivul pentru care am fost descalificată de la Bravo, ai stil! a fost pentru că am întârziat foarte mult la cea de-a patra emisiune (…) M-am trezit cu mesaje și screenshot-uri cum că aș fi fost drogată, tot felul de povești.

(…) Adevărul este că eu am fost într-o relație extrem de toxică și în noaptea de dinainte de filmări am fost într-o ceartă destul de mare cu fostul meu iubit și am fost foarte, foarte, foarte jos emoțional.

M-am trezit dimineață la 7, am vorbit cu mama mea la telefon, după care am avut un șoc imens și am leșinat, efectiv.

Nu am mai putut să mă trezesc ca să merg la emisiune. M-am trezit, într-un final, la 1, am plecat la Bravo și mi-au zis că sunt descalificată și asta a fost povestea.

(…) A fost o cădere emoțională din cauza relației toxice în care eram, am fost abuzată și verbal, și fizic în acea seară”, a povestit Olga Verbițchi pe contul de Instagram.

Întrebată ce concurentă va susține de acum încolo, tânăra a oferit un răspuns de-a dreptul surprinzător. Aceasta a declarat că va susține pe toată lumea din cadrul show-ului de la Kanal D.

„Susțin pe absolut toată lumea, chiar dacă eu nu am fost susținută de nimeni (…)

Am fost susținută de Otniela, de Sensy, le iubesc, sunt cele mai tari, și de Nicoleta. Cu ele sunt, în principiu, în relații ok”, a fost răspunsul Olgăi.

Cine este Olga Verbițchi

Olga Verbițchi după prima ediție a emisiunii, marcând o premieră în istoria emisiunii de la Kanal D. Ilinca Vandici a dat vestea în ediția de aseară și a spus doar că tânăra a încălcat regulamentul, fără a da alte explicații.

Olga Verbițchi a devenit cunoscută după ce a câștigat cel de-al șaselea sezon al emisiunii X Factor România. A colaborat cu artiști celebri de la noi, cum ar fi Damian Drăghici sau DJ Sava.

Tânăra are succes atât în România, cât și în Moldova, țara ei natală. Olga a absolvit Liceul de Arte din Chișinău, iar în prezent este studentă la Actorie în București.