Olga Verbițchi, fosta concurentă de la Bravo ai stil, a trecut prin clipe greu de imaginat. A fost abuzată de mai multe ori

Olga Verbițchi a fost eliminată de la Bravo ai stil, pentru că a întârziat la filmări și nu a fost prezentă la prima gală.

Fosta câștigătoare a concursului X Factor a explicat ce s-a întâmplat, dar a vorbit și despre experiențele traumatizante pe care le-a trăit la cei doar 20 de ani pe care îi are.

ADVERTISEMENT

Olga Verbițchi este cântăreață, iar în prezent este studentă la Actorie, în București.

Olga Verbițchi, fosta concurentă de la Bravo ai stil, a trecut prin clipe greu de imaginat

Olga Verbițchi a fost cât se poate de sinceră și nu a ascuns nimic. A vorbit despre traumele suferite în ultima perioadă, dar și despre faptul că suferă de anxietate și depresie. Câștigătoarea sezonului 6 de la X Factor a recunoscut că a apelat la ajutor specializat pentru a-și reveni.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a povestit într-un interviu că a fost abuzată în repetate rânduri, iar în ultimii doi ani a trăit un adevărat coșmar. În plus a fost marcată și de o dramă trăită în copilărie.

“Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori”, a declarat Olga

Cum a pus punct Olga Verbițchi relației cu fostul iubit

de la Bravo ai stil, după ce a întârziat la filmări. Motivul se pare că ar fi legat de fostul ei iubit. Cu o seară înainte acesta a lovit-o, iar cântăreața a suferit un adevărat șoc. Bărbatul a acuzat-o că l-a înșelat.

ADVERTISEMENT

Aceasta a povestit că relația cu fostul iubit a fost una toxică. A avut o mulțime de probleme, pentru că . Nu regretă însă nimic susține ea. Cântăreața a fost conștientă încă de la început că relația va fi una dificilă, dar a decis să-și asculte inima.

“Eu l-am cunoscut pe el când eram foarte jos, iar el mi-a dat impresia aia de… siguranță.

Mă simțeam singură și mie îmi e frică de singurătate. Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe trauma

ADVERTISEMENT

M-a afectat foarte mult și încă mă afectează și încă mă doare”, a mai declarat fosta concurentă de la Bravo ai stil.

Olga Verbițchi și-a făcut curaj și a decis să pună capăt relației. I-a trimis bărbatului un mesaj în care i-a scris că totul s-a terminat.