Ce studii are Olguța Berbec. Cântăreața de muzică populară a terminat o facultate grea, nu are legătură cu muzica

Interpreta de muzică populară originară din Mărășești, județul Mehedinți, s-a pregătit în tinerețe la un liceu cu profil matematică – fizică. Studiile au avut loc la Baia de Aramă, la șase kilometri de satul natal.

Ulterior, a plecat la facultate și mai târziu a realizat că muzica este pasiunea pe care vrea să o urmeze mai departe. Așa s-a înscris la școala populară de arte.

În momentul de față, Olguța Berbec este una dintre noile senzații ale industriei muzicale având colaborări de succes cu artiste de renume, printre care se numără Vlăduța Lupău.

Olguța Berbec, studii înainte de a ajunge cântăreață. Ce facultate a urmat

Olguța Berbec a început extrem de timid pe scena muzicală și abia la începutul anilor 2000 își făcea simțită prezența. A cântat prima oară colinde cu grupul folcloric „Liliacul” din Baia de Aramă.

Cunoscuta a absolvit Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu, secția canto – muzică populară în anul 2006, iar în paralel a studiat științe economice.

„Eu am terminat liceul de matematică-fizică, Facultatea de științe economice și am și un master în management. Școala populară de arte am început-o în anul doi de facultate, la clasa doamnei Emilia Drăgotoiu Nanu, un excelent pedagog.

Domniei sale îi datorez enorm pentru că mi-a fost și îmi este și acum mentor și părinte”, a spus vedeta pentru revista .

Olguța Berbec, primii pași în muzică. Când și-a descoperit pasiunea

Nimeni din familia solistei nu a avut înclinație către muzică. Mama a fost casnică, în timp ce tatăl a lucrat în mină. Pasiunea pentru cântat avea să o descopere în liceu, unde a intrat într-un grup de copii.

Deși Olguța Berbec spune că nu a avut niciodată gânduri să ajungă o mare artistă, iată că lucrurile au mers exact în această direcție odată cu înscrierea la Școala populară de artă.

„Nu mi-am pus vreodată problema că voi ajunge vedetă a muzicii populare. Doamna Nanu a văzut în mine ceea ce eu nu vedeam! Și am înțeles atunci că acesta este drumul meu.

Ulterior, am mers trei ani la festivaluri și concursuri și am luat 50 de premii. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că am prins ultimul val. Acum interpreții nu mai gustă din bucuria de a câștiga un concurs.

Toți vor să fie pe YouTube. Cred că nu mai au răbdare, confundă popularitatea cu valoarea! Oficial, eu am debutat în 2005, dar am urcat pe scenă în clasa a IX-a. Erau spectacole la cămine culturale și a venit mama să mă vadă.

Dar ea a avut credința că trebuie să-mi iau un serviciu la stat. Știu că era foarte emoționată, dar nu m-a aplaudat. Mama a rămas cu principiul vechi că părintele trebuie să-și sărute copiii când dorm.

Când am apărut prima dată la televizor, după ce am fost la «Tezaur folcloric», tata n-a putut să se uite și a ieșit afară. I-a venit să plângă!”, a mai spus Olguța Berbec, în același interviu.