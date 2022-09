Olguța Berbec, între sistemul la ”modă” și educația la stat. ”Nu poți să riști cu propriul copil. Vreau să gândim sănătos”

Interpreta de muzică populară Olguța Berbec, căsătorită cu saxofonistul Remus Novac, este mamă a două fete, Cezara Elena, de 6 ani și Olga Maria, în vârstă de un an și 7 luni. Frumoasa brunetă și familia ei locuiesc în Timișoara, orașul unde a urmat școala și soțul ei.

Olguța Berbec, între școala privată și învățământul la stat!

și este de părere că a primit cel mai frumos cadou de la Dumnezeu: familia. Cântăreața și-a dorit foarte mult să devină mamă, motiv pentru care, este foarte implicată în tot ceea ce înseamnă creșterea și educarea celor două micuțe.

Deși mereu pe drumuri, între evenimente care în această perioadă sunt zilnice, își face mereu timp și se consultă cu soțul ei, Remus Novac, în privința deciziilor pe care trebuie să le ia pentru viitorul fetelor lor.

În exclusivitate, pentru FANATIK, Olguța Berbec își exprimă ușoara dezamăgire pe care o simte față de sistemul educațional, care nu este suficient de dezvoltat în ceea ce privește partea muzicală.

”Nu știu cum a trecut timpul și cum am ajuns atât de repede… parcă am clipit de două ori și fata noastră este la școală. Am avut emoții, dar Cezara este un copil bun și nu a complicat lucrurile. Ea se bucură că merge la școală. Îi place.

Am ales un sistem de stat, fiindcă ea merge la un liceu de muzică. Dorim o educație în acest sens, care momentan se găsește numai la stat”, a declarat Olguța Berbec, pentru FANATIK.

Noua senzație a Mehedințiului, despre talentul fiicei sale: ”Este devreme să mă pronunț”

În primă fază, la grădiniță, Olguța Berbec și soțul ei au ales un sistem privat pentru Cezara, dar, de anul acesta, pentru că a intrat în grupa zero, au luat o hotărâre destul de grea. Au renunțat la ”moda” din învățământ, pentru a urma pasiunea și visul fiicei lor, care își dorește o carieră în același domeniu ca și părinții ei.

”Nu este vorba de ce ne dorim noi. A trebuit să ne gândim ce facem cu ea, în ghilimele, fiindcă ea are aptitudini în sensul ăsta și chiar dacă a urmat înainte o grădiniță, o școală privată pot spune, am hotărât să o ducem la liceul de muzică și să vedem dacă se descurcă și dacă i-am citit bine înclinațiile.

Este devreme să mă pronunț, dar până acum sunt mulțumită. Deja face pian în particular și îi place, culmea”, ne-a mai spus cântăreața de muzică populară.

Olguța Berbec, în căutarea unei școli bune pentru un copil cu aptitudini speciale

Atât Olguța Berbec, cât și soțul ei sunt de meserie muzicieni și recunosc talentul de departe, motiv pentru care au decis că sistemul privat la care era înscrisă fiica lor, Cezara, nu se ridica la nivelul la care ea avea nevoie, fiind un copil cu aptitudini speciale.

”Ne-am gândit la vremea aceea că ar fi bine pentru ea și era oarecum un sistem nou implementat în Timișoara (n.r. despre instituția privată frecventată de fiica lor în perioada gradiniței). Cred încontinuare că este o școală bună, însă pentru copiii cu aptitudini speciale nu este neaparat o soluție”, a ținut să precizeze, frumoasa Olguța Berbec.

“Muncim pentru copiii noștri, ca toți părinții de altfel”

Întrebată de reporterul FANATIK dacă pentru ei a contat ”moda” pe care au dat-o părinții în ceea ce privește sistemul educațional, vedeta a fost de părere că nu poate risca pe propriul copil ce spun alții. Ea și soțul ei, Remus Novac, se gândesc în primul rând la ceea ce are nevoie micuța lor. Cei doi părinți își susțin copilul, indiferent dacă va alege muzica sau orice alt domeniu de activitate.

”Este o modă, dar nu poți să riști cu propriul copil. Iar noi a trebuit să luăm o decizie matură ca părinți, să ne gândim că poate copilul aceasta este talentat și atunci ar fi păcat să inhibăm talentul, doar de dragul de a merge la o școală privată, și, vezi doamne, ne-am alinita cu alți părinți sau cu o modă.

Vreau să gândim sănătos pentru copiii noștri. Desigur, este clasa zero și oricând ea, dacă nu dorește să continue cu muzica, o susținem orice ar face”, a mai adăugat Olguța Berbec.

a cântărit totul înainte de a lua decizia finală în ceea ce privește instituția pe care să o urmeze, momentan, doar Cezara. Olga Maria, cea de a doua fetiță a cuplului, este prea mică, pentru a fi înscrisă în sistemul de învățământ.

Fiica Olguței Berbec urmează cursurile școlii la care a mers și tatăl ei

Vedeta și soțul ei locuiesc în orașul Timișoara, unde și Remus Novac și sora acestuia au urmat același liceu cu profil muzical, Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”.

Pe lângă cursurile zilnice, micuța mai are și alte activități care se simt în buzunarul părinților.

”Am avut încredere în acest liceu pentru că Remus, soțul meu, și cumnata mea au absolvit acolo de la clasa I până în clasa a XII-a. A contat și lucrul acesta.



Nu sunt costuri. Sistemul de stat este gratuit. Acum sigur că sunt tot felul de activități extra care, normal, se plătesc. Pianul, baletul, înnotul. Toți părinții știu cum e. Nici măcar nu a trecut o lună ca să pot calcula. Oricum nu este un capăt de lume. Noi muncim pentru copiii noștri, ca toți părinții de altfel”, a încheiat Olguța Berbec.