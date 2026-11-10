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Olguța Vasilescu a dat lovitura după ce Craiova a devenit singurul oraș din România alimentat cu apă de izvor: „De 30 de ori o votează de aici înainte”

Daniel Spătaru
10.11.2026 | 05:03
Olguta Vasilescu a dat lovitura dupa ce Craiova a devenit singurul oras din Romania alimentat cu apa de izvor De 30 de ori o voteaza de aici inainte
EXCLUSIV FANATIK
Graţie implicării primarului Olguţa Vasilescu craiovenii au acum la robinete apă proaspătă de izvor de munte Foto: colaj Fanatik
Lia Olguța Vasilescu a reușit să aducă apă proaspătă de izvor în casele craiovenilor după o luptă de peste un deceniu. Dumitru Dragomir a vorbit despre acest proiect la "Profeţiile lui Mitică".
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La robinetele craiovenilor curge începând de sâmbătă apă proaspătă de izvor, acesta fiind rezultatul unui proiect unic în România. Artizanul său este primarul Lia Olguţa Vasilescu, care s-a luptat încă din 2013 pentru implementarea lui. Cinci ani au fost necesari pentru obținerea avizelor, acordurilor și hotărârilor de consiliu, precum și pentru rezolvarea problemelor administrative și tehnice, iar câte patru ani au fost alocaţi proiectării şi construcţiei.

Mitică Dragomir: „Craiova e acum oraş internaţional”

Performanţa primarului Craiovei a fost lăudată în direct la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a vorbit în termeni foarte elogioşi despre realizările Olguţăi Vasilescu. „Craiova e acum oraș internațional datorită Târgului de Crăciun, apei, parcului și ce a mai făcut ea acolo. Am auzit că le face sau le-a făcut o sală de spectacole lângă stadion, ceva ce nu vezi în lume. E harnică. O ştiu, a fost în partid cu mine. Şi pe Vadim îl punea la punct!”, a povestit Mitică Dragomir.

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Totodată, acesta a făcut şi o predicţie legată de viitorul Olguţei la Primăria Craiovei. „De 30 de ori o votează de acum înainte”, a spus el. „Tu știi ce înseamnă să ai apă, apă de izvor la robinet? Ce perseverență! Să tragi de la cincizeci de kilometri, din munte, apă proaspătă!”, a adăugat Mitică Dragomir.

Olguţa Vasilescu: „Dacă la Viena au reușit să aducă apă de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”

În ceea ce priveşte determinarea Olguţei Vasilescu în realizarea acestui proiect, aceasta a fost exprimată cel mai bine chiar de ea, când a povestit gândurile cu care a pornit la drum, în ciuda piedicilor care se întrevedeau. „Finanțare? Găsim noi! Birocrație? O dovedim noi! Construcție imposibilă? Dacă la Viena au reușit să aducă apă din Alpi de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”, îşi spunea ea la vremea respectivă.

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Încrederea sa avea să fie răsplătită, iar acum craiovenii beneficiază de apă proaspătă de izvor de munte după finalizarea aducţiunii Izvarna 2, un proiect cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro.

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Olguța Vasilescu a dat lovitura după ce Craiova a devenit singurul oraș din lume alimentat cu apă de izvor: "De 30 de ori o votează de aici înainte"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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