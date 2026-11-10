Olguța Vasilescu a dat lovitura după ce Craiova a devenit singurul oraș din România alimentat cu apă de izvor: „De 30 de ori o votează de aici înainte”

ADVERTISEMENT

La robinetele craiovenilor curge începând de sâmbătă apă proaspătă de izvor, acesta fiind rezultatul unui proiect unic în România. Artizanul său este primarul Lia Olguţa Vasilescu, care s-a luptat încă din 2013 pentru implementarea lui. Cinci ani au fost necesari pentru obținerea avizelor, acordurilor și hotărârilor de consiliu, precum și pentru rezolvarea problemelor administrative și tehnice, iar câte patru ani au fost alocaţi proiectării şi construcţiei.

Mitică Dragomir: „Craiova e acum oraş internaţional”

Performanţa primarului Craiovei a fost lăudată în direct la „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a vorbit în termeni foarte elogioşi despre realizările Olguţăi Vasilescu. „Craiova e acum oraș internațional datorită Târgului de Crăciun, apei, parcului și ce a mai făcut ea acolo. Am auzit că le face sau le-a făcut o sală de spectacole lângă stadion, ceva ce nu vezi în lume. E harnică. O ştiu, a fost în partid cu mine. Şi pe Vadim îl punea la punct!”, .

ADVERTISEMENT

Totodată, acesta a făcut şi o predicţie legată de viitorul Olguţei la Primăria Craiovei. „De 30 de ori o votează de acum înainte”, a spus el. „Tu știi ce înseamnă să ai apă, apă de izvor la robinet? Ce perseverență! Să tragi de la cincizeci de kilometri, din munte, apă proaspătă!”, a adăugat Mitică Dragomir.

Olguţa Vasilescu: „Dacă la Viena au reușit să aducă apă de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”

În ceea ce priveşte în realizarea acestui proiect, aceasta a fost exprimată cel mai bine chiar de ea, când a povestit gândurile cu care a pornit la drum, în ciuda piedicilor care se întrevedeau. „Finanțare? Găsim noi! Birocrație? O dovedim noi! Construcție imposibilă? Dacă la Viena au reușit să aducă apă din Alpi de la peste 150 de km, acum 150 de ani, nu putem și noi?”, îşi spunea ea la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

Încrederea sa avea să fie răsplătită, iar acum craiovenii beneficiază de apă proaspătă de izvor de munte după finalizarea aducţiunii Izvarna 2, un proiect cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT