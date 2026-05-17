Sport

Olguța Vasilescu, declarație fabuloasă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul în România: „Ne-am dat seama de un singur lucru…”

Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a oferit declarații imediat după triumful Universității Craiova. Reacție fabuloasă după ce Oltenia a intrat în sărbătoare
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
18.05.2026 | 00:08
Olguta Vasilescu declaratie fabuloasa dupa ce Universitatea Craiova a castigat titlul in Romania Neam dat seama de un singur lucru
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Ce concluzie importantă a tras Ogluța Vasilescu după U Craiova - U Cluj 5-0. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a reușit în sfârșit să câștige titlul în SuperLiga României, după mulți ani de muncă și investiții pe măsură. Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a oferit o primă reacție imediat după ce „leii din Bănie” au devenit campioni și a tras o concluzie importantă în urma meciului cu U Cluj.

Concluzia trasă de Olguța Vasilescu după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0

Olguța Vasilescu nu a putut lipsi de la meciul ce o putea face campioană pe Universitatea Craiova, lucru care s-a și întâmplat. Oltenii și-au respectat statutul de favoriți și au decimat-o pe Universitatea Cluj, care a părut o altă echipă față de cea ce a surprins pe toată lumea în acest play-off.

ADVERTISEMENT

Oltenii s-au impus cu 5-0, însă scorul putea fi mult mai mare, mai ales că formația lui Filipe Coelho a jucat în superioritate numerică timp de o repriză întreagă. Suporterii s-au prezentat într-un număr mare, însă nu toți au prins bilete, așa că mii de fani au așteptat lângă stadion pentru a sărbători alături de favoriți. Văzând această situație, Olguța Vasilescu a tras o concluzie imediat după meci:

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul din această seară. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a declarat Olguța Vasilescu, după Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 5-0.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Schimbare pe „Ion Oblemenco”. Anunțul Olguței Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a prezentat planul de investiții pentru anul 2026, iar printre obiective se regăsește și modernizarea stadionul pe care joacă noua campioană a României, „Ion Oblemenco”. Astfel, arena din Craiova va suferi modificări în ceea ce privește nocturna:

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au...
Digisport.ro
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”

„Astăzi va fi pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2026. Craiova își permite să ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi. Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului, iar printre ele se regăsește și schimbarea nocturnei pe stadionul Ion Oblemenco“, a anunțat Lia Olguța Vasilescu în urmă cu o lună.

ADVERTISEMENT
E chef cum n-a mai fost de 35 de ani în Bănie. Cum...
Fanatik
E chef cum n-a mai fost de 35 de ani în Bănie. Cum se sărbătorește la Craiova un titlu istoric. Imagini emoționante. Video
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus...
Fanatik
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho
Mihai Rotaru, exuberant ca niciodată! Ce a făcut patronul Universităţii Craiova, chiar pe...
Fanatik
Mihai Rotaru, exuberant ca niciodată! Ce a făcut patronul Universităţii Craiova, chiar pe gazon, în mijlocul sărbătorii de titlu
Tags:
Parteneri
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj...
iamsport.ro
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj 5-0: 'Penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!