Olguța Vasilescu, declarație fabuloasă după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul în România: „Ne-am dat seama de un singur lucru…”

Universitatea Craiova a reușit în sfârșit să câștige titlul în SuperLiga României, după mulți ani de muncă și investiții pe măsură. Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a oferit o primă reacție imediat după ce „leii din Bănie” au devenit campioni și a tras o concluzie importantă în urma meciului cu U Cluj.

Concluzia trasă de Olguța Vasilescu după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0

Olguța Vasilescu nu a putut lipsi de la meciul ce o putea face campioană pe Universitatea Craiova, lucru care s-a și întâmplat. Oltenii și-au respectat statutul de favoriți și au decimat-o pe Universitatea Cluj, care a părut o altă echipă față de cea ce a surprins pe toată lumea în acest play-off.

mai ales că formația lui Filipe Coelho a jucat în superioritate numerică timp de o repriză întreagă. Suporterii s-au prezentat într-un număr mare, însă nu toți au prins bilete, așa că mii de fani au așteptat lângă stadion pentru a sărbători alături de favoriți. Văzând această situație, Olguța Vasilescu a tras o concluzie imediat după meci:

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul din această seară. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a declarat Olguța Vasilescu, după Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 5-0.

Schimbare pe „Ion Oblemenco”. Anunțul Olguței Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a prezentat planul de investiții pentru anul 2026, iar „Ion Oblemenco”. Astfel, arena din Craiova va suferi modificări în ceea ce privește nocturna:

„Astăzi va fi pus în dezbatere publică proiectul de buget pe anul 2026. Craiova își permite să ducă mai departe proiectele și să înceapă altele noi. Investițiile prinse anul acesta se referă la mai multe obiective necesare dezvoltării orașului, iar printre ele se regăsește și schimbarea nocturnei pe stadionul Ion Oblemenco“, a anunțat Lia Olguța Vasilescu în urmă cu o lună.