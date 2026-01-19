Olguţa Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan de eventuala ieşire a PSD de la guvernare: „Zilnic ne dă motive să înţelegem că nu putem face echipă”

ADVERTISEMENT

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, s-a lansat luni într-un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, şi a anunţat că în PSD au fost demarate consultări cu privire la iwşirea de la guvernare. Decizia finală va fi luată în urma analizei proiectului de buget.

„Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD”

Lia Olguţa Vasilescu a avertizat că dacă în coaliţie nu se va ţine seama de propunerile PSD de relansare economică, atunci nu mai vede rostul rămânerii la guvernare. Într-o intervenţie la Digi 24, primarul Craiovei a vorbit despre „războiul” cu şeful guvernului.

ADVERTISEMENT

„Este un război pe care nu l-am provocat noi și pe care nu ni-l dorim. Nici noi nu vrem scandal, dar în momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca „, a declarat Olguţa Vasilescu.

„Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare şi pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înţelegem că nu putem să facem echipă”, a spus primarul Craiovei şi la Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT

„Impozitul progresiv este unul dintre punctele noastre cu care ne-am prezentat în campania electorală”

Unul dintre este impozitul progresiv, pe care l-ar dori implementat cât mai repede posibil. „Da, impozitul progresiv este unul dintre punctele noastre cu care ne-am prezentat în campania electorală. Este o discuție pe care noi putem să o facem oricând, inclusiv atunci când vorbim despre pensiile speciale, despre salariile mari. Ar fi o posibilitate de a se regla legal, pentru că impozitul progresiv, ce înseamnă?

ADVERTISEMENT

Cei care au salarii și pensii mai mari plătesc și un impozit mai mare. Așa ar fi corect, așa este peste tot în toată Uniunea Europeană, dar este o discuție care, încă o dată, trebuie făcută în coaliție. Pentru cât spre deosebire de domnul Bolojan, noi ținem cont de partenerii noștri și de părerile lor”, a mai spus Olguţa Vasilescu.