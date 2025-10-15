Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele care dau PSD cu 20%. Care crede că ar fi scorul real al partidului

Vicepreşedintele PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că nu crede în ultimele sondaje de opinie care îi creditează pe social-democraţi cu procente între 17 şi 23 la sută. Pe de altă parte, primarul Craiovei a recunoscut că la ultimele alegeri prezidenţiale o parte din electoratul social-democrat a votat cu George Simion sau Victor Ponta, în detrimentul lui Marcel Ciolacu şi, respectiv, Crin Antonescu.

Lia Olguţa Vasilescu: „Cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută”

„Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută. Partidul are şi o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor”, .

Primarul Craiovei a dezvăluit că la alegerile prezidenţiale din toamna trecută a avut inclusiv mebri ai familiei care au votat pentru George Simion, crezând că astfel l-ar ajuta pe Marcel Ciolacu. „S-a întreţinut această isterie în mass media, că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu. Deci este foarte posibil ca şi fără să fie fost vreo discuţie în cadrul partidului, pe care eu una n-am auzit-o, aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne-au ajutat astfel. Şi nu ne-au ajutat, din păcate”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, referindu-se la momentul noiembrie 2024.

Lia Olguţa Vasilescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru ordonanţele pe dema administraţiei locale

În legătură cu , vicepreşedintele PSD a ameninţat că în cazul în care PNL şi USR vor avea un candidat comun, mai mult ca sigur coaliţia de guvernare se va rupe. Ea spună că ori cele trei partide vor susţine un candidat comun, ori fiecare va avea propriul candidat.

„Nu poţi să ai o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei. Şi atunci am spus că nu putem să mergem pe Balada Mioriţa cu Baciul Ungurean şi cu cel Vrâncean se unesc ca să-l omoare pe Baciul Moldovean. Dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înţelegere pe acest subiect”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Întrebată ce părere are despre Ilie Bolojan, aceasta a răspuns că a avut încredere în el când acesta era primar la Oradea, însă ca premier a avut multe scăpări în legătură cu ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. „N-ar fi trebuit sa vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanţa 38, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări şi amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, a mai spus primarul Craiovei.