News

Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele care dau PSD cu 20%. Care crede că ar fi scorul real al partidului

Lia Olguţa Vasilescu crede că scorul real al PSD, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ar fi mai mare decât cifrele pe care le arată sondajele.
Daniel Spătaru
15.10.2025 | 17:13
Olguta Vasilescu nu crede in sondajele care dau PSD cu 20 Care crede ca ar fi scorul real al partidului
Lia Olguţa Vasilescu a avertizat încă o dată că, dacă USR şi PNL vor avea candidat comun la Primăria Capitalei, coaliţia se va rupe Foto: Hepta

Vicepreşedintele PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că nu crede în ultimele sondaje de opinie care îi creditează pe social-democraţi cu procente între 17 şi 23 la sută. Pe de altă parte, primarul Craiovei a recunoscut că la ultimele alegeri prezidenţiale o parte din electoratul social-democrat a votat cu George Simion sau Victor Ponta, în detrimentul lui Marcel Ciolacu şi, respectiv, Crin Antonescu.

ADVERTISEMENT

Lia Olguţa Vasilescu: „Cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută”

„Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută. Partidul are şi o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor”, este de părere Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a dezvăluit că la alegerile prezidenţiale din toamna trecută a avut inclusiv mebri ai familiei care au votat pentru George Simion, crezând că astfel l-ar ajuta pe Marcel Ciolacu. „S-a întreţinut această isterie în mass media, că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu. Deci este foarte posibil ca şi fără să fie fost vreo discuţie în cadrul partidului, pe care eu una n-am auzit-o, aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne-au ajutat astfel. Şi nu ne-au ajutat, din păcate”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, referindu-se la momentul noiembrie 2024.

ADVERTISEMENT

Lia Olguţa Vasilescu îl critică pe Ilie Bolojan pentru ordonanţele pe dema administraţiei locale

În legătură cu alegerile care vor urma, cele pentru Primăria Capitalei, vicepreşedintele PSD a ameninţat că în cazul în care PNL şi USR vor avea un candidat comun, mai mult ca sigur coaliţia de guvernare se va rupe. Ea spună că ori cele trei partide vor susţine un candidat comun, ori fiecare va avea propriul candidat.

„Nu poţi să ai o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei. Şi atunci am spus că nu putem să mergem pe Balada Mioriţa cu Baciul Ungurean şi cu cel Vrâncean se unesc ca să-l omoare pe Baciul Moldovean. Dacă vom avea un acord politic în care fiecare partid, de exemplu, merge de sine stătător, atunci nu va fi niciun fel de problemă de înţelegere pe acest subiect”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Întrebată ce părere are despre Ilie Bolojan, aceasta a răspuns că a avut încredere în el când acesta era primar la Oradea, însă ca premier a avut multe scăpări în legătură cu ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. „N-ar fi trebuit sa vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanţa 38, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări şi amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, a mai spus primarul Craiovei.

ADVERTISEMENT
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Digisport.ro
David Alaba, OUT! Austriecii au făcut anunțul, după 0-1 cu România
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea...
Fanatik
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Tinerii din Germania, recrutați prin tragere la sorți. Scandal fără precedent pe tema...
Fanatik
Tinerii din Germania, recrutați prin tragere la sorți. Scandal fără precedent pe tema serviciului militar
Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie...
Fanatik
Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie să respecte legea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O...
iamsport.ro
Renumitul antrenor, distrus de un membru al Generației de Aur: `Un papagal! O baracă de antrenor...`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!