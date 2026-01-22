Oligarhii din Silicon Valley voiau de mult să pună mâna pe Groenlanda. Planul miliardarilor era dezvăluit acum nouă luni de Reuters

ADVERTISEMENT

Reuters scria încă din 10 aprilie 2025 că unii investitori din Silicon Valley și asociați ai lui Donald Trump luau în considerare ideea ca SUA să preia Groenlanda şi să dezvolte aici un proiect experimental, sub forma unui „oraș al libertății” cu reglementări reduse, dar ultra-avansat din punct de vedere tehnologic. Nouă luni mai târziu, ambiția lui Donald Trump de a pune mâna pe cea mai mare insulă din lumea s-a intensificat într-o aşa măsură încât a declanşat o adevărată criză politică și geostrategică.

Miliardarii din Silicon Valley ar dori construirea unui oraş al viitorului în Groenlanda

Donald Trump nu a exclus opțiunea militară pentru preluarea controlului asupra insulei, în timp ce Bruxelles-ul a anunțat măsuri sporite de securitate pentru Arctica și respinge cu fermitate orice tentativă de încălcare a suveranității Danemarcei și Groenlandei. Acest lucru a dus la un conflict politic acerb între Trump și Uniunea Europeană, iar cum Rusia și China neagă în mod clar că ar avea vreun plan pentru Groenlanda se pune întrebarea dacă motivele presiunii americane sunt într-adevăr de securitate și geopolitice sau dacă nu cumva sunt în joc și alte interese, mai puțin declarate.

În articolul său din aprilie 2025, Reuters, citând trei surse familiarizate cu planurile, scria că mai mulţi investitori din Silicon Valley doresc înființarea unui „oraș al libertății” în Groenlanda, o utopie libertariană cu reglementări economice minime. „Deși discuțiile sunt în stadii incipiente, ideea a fost luată în serios de Ken Howery, candidatul lui Trump pentru funcția de ambasador în Danemarca, care se așteaptă să fie confirmat de Congres în lunile următoare. Conform surselor, Howery ar trebui să conducă negocierile privind achiziționarea Groenlandei.

Howery, a cărui implicare în această idee nu a fost cunoscută anterior, a co-fondat o firmă de capital de risc împreună cu miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel, un susținător important al orașelor cu reglementări reduse. De asemenea, este un prieten vechi al lui Elon Musk, consilierul principal al lui Trump. Howery a refuzat să comenteze, iar Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii”, se arăta în materialul Reuters de acum nouă luni.

Shervin Pishevar: „Extinderea în Groenlanda ar putea fi zorii unui nou Destin Manifest”

Articolul cita o sursă conform căreia ar include un centru de inteligență artificială, vehicule autonome, lansări spațiale, reactoare micronucleare și trenuri de mare viteză. Faptul că administrația Trump a luat în considerare o astfel de inițiativă a oligarhilor din Silicon Valley subliniază influența crescândă a magnaților tehnologiei, dar şi politica externă din ce în ce mai expansionistă a lui Trump, care mai doreşte şi recuperarea Canalului Panama, anexarea Canadei și transformarea Fâşiei Gaza într-o Riviera.

„Extinderea în Groenlanda ar putea fi zorii unui nou Destin Manifest”, spune unul dintre miliardarii din Silicon Valley, Shervin Pishevar, referindu-se la filosofia din secolul al XIX-lea conform căreia America era o națiune specială cu o misiune divină de a cuceri teritorii. Una dintre figurile centrale ale proiectului este însă Peter Thiel, fondator al PayPal şi Palantir Technologies, un investitor cu avere estimată la 27 miliarde de dolari şi care încă din 2009 scria că nu mai consideră democrația compatibilă cu libertatea și pleda pentru evadarea din politică prin colonizarea spațiului sau „seasteading” – construirea de comunități în zone maritime care nu se află sub autoritatea directă a vreunui stat.

Groenlanda, posibil teren de testare pentru colonizarea planetei Marte

Investitorul de capital de risc Marc Andreessen face parte dintr-un consorțiu care dorește să construiască un astfel de oraș în apropiere de San Francisco, iar Joe Lonsdale, de asemenea investitor de capital de risc, promovează orașe cu reglementări minime. Într-o declarație pentru Reuters, Lonsdale a salutat „extinderea țării noastre către Groenlanda”, dar nu a comentat planurile privind construirea aici a unui asemenea oraș. Thiel și Andreessen, principalii susţinători și finanțatori ai mișcării orașelor start-up, se numără printre cei care susțin , au declarat două dintre surse pentru Reuters.

Thiel, împreună cu Andreessen și Pishevar, a investit în Pronomos Capital, o firmă de capital de risc care a lansat șase proiecte de orașe cu statut special la nivel global, potrivit fondatoarei Patri Friedman, nepoata economistului Milton Friedman. Pronomos a investit, de asemenea, în Praxis, o societate specializată în construirea unor astfel de orașe ale viitorului, printre ai cărei investitori se numără inclusiv fondatorul OpenAI, Sam Altman.

Dryden Brown, cofondatorul Praxis, a declarat pentru Reuters că şi alte companii mari au contactat Praxis pentru a ajuta la fondarea unui oraș în Groenlanda. Brown, care a vizitat Groenlanda anul trecut, susține construirea unui oraș acolo, în parte, deoarece mediul său dur ar putea servi drept teren de testare pentru colonizarea planetei Marte, una dintre cele mai mari ambiții ale lui Musk. „Trebuie să construim un prototip de Terminus pe Pământ înainte de a merge pe Marte”, scria Brown pe reţeaua X, în luna noiembrie, şi i se adresa direct lui Elon Musk: „Cred că Groenlanda este acel loc, @elonmusk”.