Oligarhii lui Viktor Orban își încarcă averile în avioane și părăsesc în masă Ungaria. Inclusiv fostul premier și-ar fi făcut bagajele

Analiştii maghiari observă o agitaţie neobişnuită în rândul celor mai bogaţi oameni din ţară, după alegerile din 12 aprilie. În mod plastic, ei o numesc schimbare demografică, dar nu cea la care face face aluzie cel mai des extrema dreaptă. În urma înfrângerii Fidesz în alegerile parlamentare, unii dintre protejații lui Viktor Orban fug sau intenționează să părăsească țara, în timp ce alţi maghiari, care în ultimii ani au căutat refugiu în străinătate, iau acum în considerare reîntoarcerea în ţară.

Care sunt ţările pe care le preferă pentru „exil” apropiaţii lui Orban

Noul premier, Peter Magyar, a fost printre primii care au avertizat că oligarhii apropiați de Viktor Orban îşi golesc conturile și se pregătesc să părăsească Ungaria. Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, el a spus că sunt transferaţi bani către Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări, iar Administrația Națională Fiscală și Vamală a blocat deja mai multe tranzacții din cauza suspiciunii de spălare de bani.

Peter Magyar le-a cerut instituțiilor statului să împiedice plecarea celor responsabili și să-i urmărească penal pe cei care, susține el, au provocat Ungariei daune financiare enorme. Magyar a mai spus că au început să vândă instituţiile media la prețuri mici, avertizându-i pe investitorii autohtoni și străini să nu cadă în capcană, deoarece ar putea fi consideraţi complici și ar ajunge în fața instanței.

Portalul de investigaţii Vsquare a dezvăluit că persoane apropiate Fidesz încearcă să-și protejeze bunurile înainte ca noul guvern să le înghețe, în timp ce portalul 444.hu a confirmat şi el transferul unor sume importante de bani în străinătate.

Citând surse anonime din Fidesz, publicația britanică The Guardian scrie că unii membri ai cercului restrâns din jurul lui Viktor Orban își mută averile în Arabia Saudită, Oman, Australia și Singapore, avioane private încărcate cu averi decolează constant de pe aeroportul din Viena și există o cerere tot mai mare de vize americane. „Se pare că membrii extremei drepte maghiare speră să își continue carierele în cadrul unora dintre instituțiile americane asociate cu MAGA”, scrie The Guardian.

Viktor Orban va merge în SUA pentru Cupa Mondială, dar e posibil să rămână mai mult timp în America

din parlament după înfrângerea electorală din 12 aprilie, dar partidul nu i-a acceptat încă demisia din funcția de lider al partidului. „Orban este gata să continue în funcția de lider al partidului dacă va avea susţinere la congresul Fidesz din luna iunie”, spune Tamas Deutsch , un vechi aliat al fostului premier. Conform portalului Telex, Viktor Orban va rămâne liderul partidului cel puțin până la congresul de peste două luni, când vor fi discutate şi viitorul și direcția Fidesz. Unii oficiali ai partidului avertizează că, dacă Viktor Orban ar fi îndepărtat, Fidesz s-ar putea destrăma.

Presa maghiară scrie că Orban pare să nu-și fi pierdut pofta de putere politică, dar probabil nu are nicio intenție să stea în opoziție. Există chiar speculații că ar putea fugi în SUA, unde se află deja o parte din familia sa. Jurnalistul de investigații Szabolcs Panyi a aflat că Viktor Orban va merge în SUA în această vară pentru a urmări meciuri de la Cupa Mondială, dar este posibil să rămână acolo şi după vacanța de vară. De altfel, fiica sa cea mare, Rahel, și ginerele său, Istvan Tiborcz, unul dintre cei mai bogați maghiari, locuiesc în New York.

Publicația germană Tagesspiegel îl citează pe Szabolcs Panyi spunând că Viktor Orban ar putea rămâne în Statele Unite tocmai pentru a evita o posibilă urmărire penală în Ungaria.

Peste o jumătate de milion de maghiari au părăsit ţara în timpul guvernării Orban

În paralel cu plecarea unei părți a elitei, este sesizabilă potențiala revenire în ţară a unei părți a diasporei maghiare, după cum constată analiştii. Potrivit Institutului Demografic Maghiar, peste o jumătate de milion de maghiari și-au părăsit patria în ultimii 16 ani, deși presa locală scrie că numărul real depășește probabil statisticile oficiale. Berliner Morgenpost a vorbit cu mai mulți maghiari care s-au mutat la Berlin în ultimul deceniu. Aceștia spun că au fost „forțați” să plece din cauza măsurilor antidemocratice ale fostului guvern, cum ar fi restricțiile legate de libertatea presei, o lege homofobă adoptată în 2021 și, după cum susţin aceştia, monopolizarea inacceptabilă a artelor, școlilor private și sectorului ONG-urilor.

În cei 16 ani în care Viktor Orban a fost la putere, un mic cerc de oameni adunați în jurul său și al partidului Fidesz au acumulat averi considerabile din contracetele cu statul și prin atribuirea de proiecte de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană. În timp ce unii maghiari spun că reîntoarcerea în ţară nu este deocamdată o opțiune pentru ei, alții spun că vor să facă parte din schimbare și să se întoarcă în Ungaria pe măsură ce aceasta începe să „se vindece”.