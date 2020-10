Olimpia Melinte din serialul Vlad, anunț emoționant. Ce se întâmplă chiar azi în familia vedetei PRO TV

Olimpia Melinte, cea care o interpretează pe Eliza Dragomir, în serialul Vlad, a făcut un anunț foarte emoționant, în această dimineață.

Frumoasa roșcată din show-ul de pe PRO TV le-a arătat tuturor că în familia ei este mare sărbătoare. Veștile au reușit să le topească inimile fanilor, care i-au lăsat o sumedenie de mesaje.

Actrița de 33 de ani are o mare priză la public, fiind tot mai populară și în mediul online, după aparițiile din episoadele cunoscutului serial de acțiune. Motiv pentru care, în această miercuri, cei aproape 100 de mii de urmăritori de pe Instagram pe care îi are au aflat și ce sărbătorește azi, când are loc și sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.

Olimpia Melinte din serialul Vlad a făcut un anunț emoționant despre băiețelul ei

Olimpia Melinte din serialul Vlad a anunțat în această miercuri că fiul ei a împlinit frumoasa vârstă de 6 ani. Băiețelul ei se numește Sasha, iar vedeta de la PRO TV se poate considera o femeie foarte împlinită, fiind măritată și cu un copil.

Frumoasa actriță le-a arătat urmăritorilor din mediul online și o poză cu ea și Sasha, pe care a publicat-o recent pe Instagram. Alături de poza respectivă, ea le-a mai transmis și un mesaj emoționant cu prilejul aniversării copilului ei.

Olimpia Melinte a oferit detalii neștiute despre momentul în care l-a adus pe lume pe băiețelul ei. Deși trebuia să se nască pe data de 1 octombrie, micuțul a venit pe lume ceva mai târziu și i-a întârziat planurile mamei sale cu două săptămâni.

Totodată, actrița din serialul de renume de la PRO TV a dezvăluit că a petrecut nu mai puțin de 10 ore în travaliu, în momentul în care l-a născut pe Sasha. Vedeta a devenit mămică în urmă cu câțiva ani și băiețelul său îi seamănă leit acesteia.

“6 ani de Sasha. Trebuia să se nască pe 1 octombrie, dar a mai stat 14 zile, în care a fost doar al meu, a venit pe lume cu zâmbetul ăsta care îmi luminează fiecare pas și îmi dă încredere că totuși lumea în care trăim mai are o șansă.

A venit cu toate visele lui, cu toată iubirea și cu atâta bucurie că uneori am senzația că mi se taie respirația când îl privesc. La mulți ani, minune minată, mama te iubește. Îți mulțumesc pentru că m-ai ales pe mine. Ce voiam să spun cu asta? Ah, da, au meritat din plin cele 10 ore de travaliu!”, a transmis Olimpia Melinte, prin intermediul postării aniversare de pe Instagram.

