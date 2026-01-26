Olimpiu Moruțan, debut cu dreptul la Rapid! Pe ce poziție l-a introdus Costel Gâlcă în duelul cu UTA: ”Putem face un rezultat frumos anul acesta”

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan a început pe banca de rezerve duelul UTA – Rapid. Presat de rezultatul de pe tabelă și cu nevoia unei minți limpezi pe fază ofensivă, Costel Gâlcă i-a oferit debutul jucătorului adus în urmă cu doar câteva zile.

Debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid a venit în partida cu UTA

Era minutul 62 al jocului de la Arad, ultimul din , când Olimpiu Moruțan a fost trimis pe teren. Tehnicianul Costel Gâlcă a decis să-l bage în locul lui Claudiu Petrila.

Însă, noua achiziție a giuleștenilor nu a jucat în banda stângă, așa cum a făcut-o Petrila. El a fost trimis în extrema dreaptă, iar căpitanul Alex Dobre a venit pe partea stângă pentru a acoperi ieșirea lui Petrila.

Cum s-a descurcat Moruțan la debut

Intrarea , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a simțit imediat în jocul Rapidului. La doar 3 minute de când a apărut în teren, Moruțan a dat o pasă luminoasă pe culoar pentru Andrei Borza, acesta a centrat în fața porții, dar Dobre nu a reușit să împingă mingea în poartă.

În minutul 79, noul fotbalist al giuleștenilor a centrat excelent dintr-un corner de pe partea stângă, apărarea arădenilor nu a reușit să respingă, Alex Pașcanu i-a așezat mingea lui Leo Bolgado și acesta a înscris golul care a adus în cele din urmă victoria cu 2-1.

Șase minute mai târziu, Olimpiu Moruțan putea deveni eroul Rapidului. El a întors superb un adversar în careu și a șutat periculos, dar portarul Andrei Gorcea a avut o intervenție extraordinară.

Moruțan e pus pe fapte mari după debutul de la Arad

Imediat după încheierea meciului cu UTA, Olimpiu Moruțan s-a arătat fericit de faptul că a revenit în SuperLiga și este convins că Rapid poate să câștige titlul după o perioadă îndelungată.

”Sunt fericit că am câștigat. Trei puncte foarte mari la UTA. Sperăm să continuăm așa și să ne menținem sus. Mă bucur că am revenit, nu mi s-a părut nimic diferit. Sunt fericit că am revenit în țară și sper să joc din ce în ce mai bine.

A fost un meci de luptă. Terenul nu ne-a ajutat, era moale, dar ne bucurăm că am câștigat. Normal că se poate, noi suntem bucuroși pentru că avem un grup foarte unit. Cred că putem face un rezultat frumos anul acesta.

Îmi doresc să joc din ce în ce mai bune și să ajut echipa. Nu vreau să ies eu în evidență neapărat. Nu îmi doresc să joc doar pentru mine. Îmi doresc să joc pentru echipă, am ajutat echipa, nu vreau să joc pentru mine, cum am spus.

(n.r. – echipa națională) Îmi doresc să joc bine și să merg la națională. Avem un meci foarte greu cu Turcia. Dacă o să fiu bine, cu siguranță o să fiu acolo. M-am ales cu o mică zgârietură, dar nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Moruțan.

Gâlcă pus în dificultate după transferul lui Moruțan

Rapid a anunțat în nenumărate rânduri că este în căutarea unui fotbalist de creație pentru partea a doua a sezonului din SuperLiga. În cele din urmă l-au adus pe Olimpiu Moruțan, dar transferul îl pună în mare încurcătură pe Costel Gâlcă, care îi are în benzi pe Dobre și Petrila, doi dintre cei mai buni jucători.

Fostul mare internațional Adrian Ilie a venit la FANATIK SUPERLIGA cu ideea ca Moruțan , Petrila în stânga, iar Dobre să fie trecut în poziție de atacant central sau al doilea vârf.

În schimb, Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu, a mărturisit că Olimpiu Moruțan poate juca oriunde în linia de trei din spatele atacantului. El a admis faptul că cel mai bine se simte în dreapta, dar este sigur că ar da randament și în centru.